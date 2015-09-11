«Сніданок з 1+1» заявляет о новом рекорде телесмотрения

Утренняя программа «Сніданок з 1+1», которая выходит на телеканале «1+1» по будням, на прошлой неделе (2-6 октября) снова обновила рекорд недельной доли последних десяти лет по аудитории 18-54 (50К+), сообщает пресс-служба канала.

Так, доля программы составила 13,9%, что является самым высоким средненедельным результатом программы за десятилетие и на 1,1 п.п. выше предыдущего рекорда программы, который был установлен 11-15 сентября.

"Мы благодарны нашим зрителям за поддержку, радуемся, что, как говорят, «есть контакт» и понимание. Благодарна умению нашей команды чувствовать тренды, и это дает такие высокие результаты", – говорит директор департамента утреннего вещания «1+1» Юлия Жмакина.

Напомним, в августе к команде «Сніданку з 1+1» присоединился Егор Гордеев, а в сентябре – Неля Шовкопляс, которая ведет эфиры в паре с ним. Через неделю они чередуются с Русланом Сеничкиным и Людмилой Барбир.

Фото: Пресс-служба «1+1»