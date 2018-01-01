«Сніданок з 1+1» побил собственный рекорд телесмотрения за 10 лет

Появление новой ведущей Нели Шовкопляс также положительно повлияло на показатели телесмотрения «Сніданку», отмечают на канале. Так, доля вчерашнего выпуска, в котором она дебютировала, составила 13,7% по аудитории 18-54 (вся Украина) и 13,2% по аудитории 18-54 (50К+).

Напомним, в новом сезоне «Сніданок з 1+1» по будням выходит на 15 минут раньше – в 6:30. Ведут утреннюю программу Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, Егор Гордеев и Неля Шовкопляс.

Фото: Пресс-служба «1+1»