«Сніданок з 1+1» готовит фильм о Кузьме Скрябине ко дню рождения артиста

Зрителям фильма расскажут об Андрее Кузьменко как о сыне, отце, муже и друге. Ведущий «Сніданку» Руслан Сеничкин, работая над проектом, пообщался с отцом и женой Андрея – они еще ни разу не давали интервью после гибели Кузьмы.

Воспоминаниями о музыканте поделится его мать Ольга Михайловна, а также участники первого и второго состава группы «Скрябин», Святослав Вакарчук, музыкальный критик Ярослав Лодыгин и лучший друг Кузьмы – гитарист Олег Турко (Лесик).

«Для нашей команды этот проект экспериментальный – "Сніданок" впервые взялся за создание документального кино. Мы помнили о дне рождения Кузьмы и очень хотели сделать что-то особенное, не ограничиваясь просто интервью или сюжетом с воспоминаниями, ведь Кузьма – это целая эпоха. В нашем фильме мы решили рассказать о периоде истории страны сквозь призму его песен, от первой – "Чуєш біль", до последней – "Кінець фільму"», – комментирует проект директор департамента утреннего вещания канала «1+1» Юлия Жмакина.

В ленте «З днем народження, Чувак» прозвучат каверы на песни «Скрябина» в исполнении молодых украинских музыкантов. Специально для съемок фильма была создана комната воспоминаний со старыми фото, афишами и личными вещами Кузьмы.

«Когда во время работы над фильмом мы общались с фанами Кузьмы, нас поразило, что все они до сих пор говорят о нем в настоящем времени и относятся как к близкому приятелю, называя не иначе как «чуваком» или «дядьком». Мы долго думали над названием фильма, но решили остановиться на «З днем народження, Чувак». Нам кажется, эта фраза наиболее точно передает атмосферу фильма. И именно с этого обращения Руслана Сеничкина начинается фильм», – рассказывает креативный продюсер «Сніданку з 1+1» Ирина Никончук.

Фильм «З днем народження, Чувак» выйдет на канале «1+1» 17 августа в эфире утреннего шоу «Сніданок з 1+1».