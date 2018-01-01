Смогут ли телеканалы соблюдать языковые квоты

22 сентября состоялся пресс-завтрак, организованном компанией Media Resources Management (MRM), о языковах квотах на украинском ТВ.
Представители украинских телеканалов обсуждали готов ли рынок к созданию украиноязычного продукта, как повлияет закон о квотах на украинский язык в телеэфире на работу отечественных телекомпаний и продакшнов и т.д. «Телекритика» сходила на мероприятие и записала самые интересные моменты.
В частности, на мероприятии присутствовали программный директор телеканала «1+1» Андрей Коваль, директор телеканала НЛО ТВ Иван Букреев и генеральный продюсер продакшн-компании Friends Production Алексей Гончаренко. По словам участников, украинские продакшены и телеканалы готовы к внедрению языковых квот, нужно лишь время, чтобы привыкнуть и перенастроить работу компаний.
Андрей Коваль
Я думаю, введение квот приведет к ощутимым изменениям в компании в целом - меньше повлияет на канал «1+1», больше - на ТЕТ и «2+2». Меньше всего - на «ПлюсПлюс», у которого и так 100% украинского языка.
Благодаря нашим законодателям, мы имеем целый год для перехода, и продукт, произведенный по заказу телекомпании, будет считаться русскоязычным, независимо от языка. Эта норма будет действовать еще год, я так понимаю, она введена для того, чтобы компании смогли перестроить свои бизнес-процессы.
«Мы не зависим от продаж на российский рынок, введение квот не будет иметь для нас критических последствий»
Наша группа уже начала процесс перехода на украинский язык. Те продукты, которые сейчас находятся в разработке, рассматриваются уже с учетом новых законодательных инициатив. Мы не очень зависим от продаж на российский рынок, введение квот не будет иметь для нас критических последствий. Планируем дублировать то, что уже произведено. Но, вероятно, больше не сможем показывать сериалы на иностранных языках в прайме, потому что наш канал один из немногих, который имеет практику трансляции контента на английском.
Я думаю, мы все перенастроимся. Государство считает, что это важно, и логично, что оно к этому пришло. Мы претендуем на частотный ресурс, который является общественной ценностью, поэтому должны выполнять эти требования.
Иван Букреев
Хорошо, что у нас есть время на переход. Наш телеканал специализируется на юмористических продуктах, и я не верю в дубляж подобных проектов. Есть часть программ на украинском, часть - на русском, с весны прошлого года мы начали активно работать с продакшнами по изготовлению контента на государственном языке. Все передачи, начиная с этой осени, выходят на украинском, ситкомы (объем 162 серии) - 100% на украинском языке.
Пожалуй, нам будет немного сложнее, чем старшему брату - каналу «Украина», у них объем производства гораздо больше, больше ресурсов и выполнение квот дастся им легче. Но думаю, что к осени 2018 НЛО TV будет вещать полностью на украинском.
«Никто не настроен платить штрафы, будем выполнять закон»
Остается вопрос, как Нацсовет будет считать процент украинского языка - по количеству слов или как-то иначе. Когда ввели квоты на радио, какое-то время считали по словам, и слово «мама», например, вводило в ступор. Важно понять этот принцип.
В целом, никто не настраивается платить штрафы - все настроены выполнять закон о квотах. Нацсовет может штрафовать за каждый факт нарушения хоть каждый день, и это может быть очень болезненно для каналов.
Алексей Гончаренко
Для производства сериалов вопрос квот не критичен, но сложный. Многим актерам трудно говорить на украинском, потому что они не говорят на нем в быту. Но актерам легче, чем, например, ведущим программ, так как телеведущие должны импровизировать в кадре, нужно часто шутить, а попробуйте шутить, если вы не знаете языка в совершенстве. Шутить на любом языке - высшая ступень знания этого языка.
Сейчас мы готовим новый сериал для «Нового канала» , и сразу продумываем, на каком языке будем его снимать. Это как строить дом - когда ты что-то не учел в процессе, а перестраивать уже крайне трудно. Если вы на этапе фундамента уже понимаете, что задуманная концепция не подходит, значит, ее нужно сразу менять, адаптировать под новые реалии, мы будем учитывать их в разработках последующих проектов.