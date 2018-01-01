Смогут ли телеканалы соблюдать языковые квоты

Представители украинских телеканалов обсуждали готов ли рынок к созданию украиноязычного продукта, как повлияет закон о квотах на украинский язык в телеэфире на работу отечественных телекомпаний и продакшнов и т.д. «Телекритика» сходила на мероприятие и записала самые интересные моменты.

В частности, на мероприятии присутствовали программный директор телеканала «1+1» Андрей Коваль, директор телеканала НЛО ТВ Иван Букреев и генеральный продюсер продакшн-компании Friends Production Алексей Гончаренко. По словам участников, украинские продакшены и телеканалы готовы к внедрению языковых квот, нужно лишь время, чтобы привыкнуть и перенастроить работу компаний.