«Слуга народа 2» за десять дней проката заработал почти 11,5 млн грн

Сборы политической комедии «Слуга народа 2» студии «Квартал 95» за десять дней проката составили около 11,453 млн грн. А с23 декабря по 1 января ее посмотрели посмотрели чуть более 158,5 тыс. зрителей, сообщает Национальный союз кинематографистов Украины.

Фильм показали на рекордных для украинской картины 239 экранах. Больше было только у комедии «8 лучших свиданий» Марюса Вайсберга и «Квартала 95» (248), вышедшей в прокат в начале марта 2016 года.

По сравнению с итогами кинопроката «8 лучших свиданий» результаты «Слуги народа 2» пока хуже. За 10 дней проката фильм показал те же результаты, что «8 лучших свиданий» за первые четыре дня: тогда его посмотрели 168,447 тыс. зрителей, а сборы составили чуть более 11,494 млн грн.

"Стоит отметить, что приведенные результаты уикенда с 29 декабря 2016-го по 1 января 2017-го не отражают полностью ситуацию с посещаемостью в течение всей новогодней - полупраздничной - недели. Поэтому выводы о том, насколько успешным был прокат «Слуги народа 2» - прежде всего по сравнению с другими фильмами студии «Квартал 95» - можно будет сделать уже по итогам третьего уикенда - после Рождества", - отмечают в НСКУ.

Вместе с тем среди чисто украинских фильмов, не созданных в копродукции, первенство по итогам двух уикендов кинопроката продолжает держать «Поводырь» Олеся Санина, который с 13 по 23 ноября 2014 года посмотрели 210,386 тыс. зрителей. Сборы картины составили почти 8,665 млн грн.