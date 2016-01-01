ТЕЛЕКРИТИКА

«Слуга народа 2» за десять дней проката заработал почти 11,5 млн грн

Бизнес

Сборы политической комедии «Слуга народа 2» студии «Квартал 95» за десять дней проката составили около 11,453 млн грн. А с23 декабря по 1 января ее посмотрели посмотрели чуть более 158,5 тыс. зрителей, сообщает Национальный союз кинематографистов Украины.

Фильм показали на рекордных для украинской картины 239 экранах. Больше было только у комедии «8 лучших свиданий» Марюса Вайсберга и «Квартала 95» (248), вышедшей в прокат в начале марта 2016 года.

По сравнению с итогами кинопроката «8 лучших свиданий» результаты «Слуги народа 2» пока хуже. За 10 дней проката фильм показал те же результаты, что «8 лучших свиданий» за первые четыре дня: тогда его посмотрели 168,447 тыс. зрителей, а сборы составили чуть более 11,494 млн грн.

"Стоит отметить, что приведенные результаты уикенда с 29 декабря 2016-го по 1 января 2017-го не отражают полностью ситуацию с посещаемостью в течение всей новогодней - полупраздничной - недели. Поэтому выводы о том, насколько успешным был прокат «Слуги народа 2» - прежде всего по сравнению с другими фильмами студии «Квартал 95» - можно будет сделать уже по итогам третьего уикенда - после Рождества", - отмечают в НСКУ.

Вместе с тем среди чисто украинских фильмов, не созданных в копродукции, первенство по итогам двух уикендов кинопроката продолжает держать «Поводырь» Олеся Санина, который с 13 по 23 ноября 2014 года посмотрели 210,386 тыс. зрителей. Сборы картины составили почти 8,665 млн грн.



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