Слава Варда запускает на NewsOne программу о спорте

На телеканале NewsOne 5 февраля в 18:00 состоится премьера новой информационно-аналитической программы «Политика Чемпионов. Варда Спорт», сообщает пресс-служба канала.

Программа будет выходит по воскресеньям в прямом эфире. Вести ее будетмастер спорта по легкой атлетике Слава Варда, который также ведет несколько программ на «Радио Вести».

"Вы увидите знаменитых и любимых спортсменов, узнаете об их судьбах и о том, какой сложный путь проходит каждый из них, прежде чем оказаться на собственной «вершине»", - рассказывают на NewsOne.Гостем премьерного выпуска станет чемпион мира по боксу, а ныне мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, с января этого года генеральным продюсером NewsOne стал медиаменеджер Дмитрий Носиков.

Фото: Facebook Славы Варды