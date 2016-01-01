Скрыпин и Гришин дали дали пояснения в суде против «Громадського»

На этом заседании адвокат «Громадського» задавала вопросы истцам Роману Скрыпину и Сергею Гришину. В частности, она спрашивала о подробностях переписки Скрыпина с представителями «Громадського». Большая часть ее вопросов касалась денег, которые находятся на счете PayPal Скрыпина.

"Средства на счете PayPal не зачислялись ни разу для общественной организации «Громадське телебачення». Не было такого назначения платежа, оно звучало иначе. Счет не принадлежал организации и не мог ей принадлежать", – сказал Скрыпин.

У Сергея Гришина адвокат спрашивала о том, как и почему он использовал служебную технику в период с конца декабря 2015 года по начало января 2016. Он отвечал, что снимал репортажи и интервью в Киеве и Одессе.

Следующее заседание состоится 20 апреля. На нем отвечать будут представители «Громадського».

Как известно, экс-глава «Громадського телебачення» Роман Скрыпин и журналист Сергей Гришин пытаются через суд вернуться в организацию. По их мнению, их исключение из членов общественной организации в феврале 2016 года было безосновательным. Подробно о своей позиции Скрыпин рассказал в интервью «Телекритике».

Действия Романа Скрыпина прокомментировала нам тогда и исполнительный директор «Громадського» Екатерина Горчинская.

Роман Скрыпин и Сергей Гришин подали иск в Печерский районный суд с требованием признать недействительным решение об их исключении из членов ОО «Громадське телебачення».

Первое заседание по этому делу состоялось еще 11 октября 2016.

Фото: Facebook Sergiy Grishyn