Скандальный сайт американского конспиролога стал еще популярнее

Несмотря на факт блокировки InfoWars на популярных площадках (или благодаря ему) сайт Алекса Джонса стал еще популярнее. В сравнении с июлем 2018 года его трафик увеличился на треть, согласно данным The Righting.

По словам президента The Righting Говарда Польскина (Howard Polskin), “массовое освещение в СМИ породило огромную узнаваемость бренда” Алекса Джонса и привело аудиторию на сайт InfoWars.

Однако Польскин также уверен, что по-настоящему оценить, устойчив ли этот прирост трафика на сайт, можно будет только получив данные за сентябрь.

Ранее официальную страницу скандального шоу InfoWars забанили в Facebook, а Apple удалила из своего магазина iTunes почти все подкасты Джонса. Компания удалила все пять подкастов InfoWars (даже те, которые не нарушили правил платформы) из всех приложений и из своего магазина iTunes.

Напомним, с момента основания InfoWars в 1999 году, Алекс Джонс пользуется популярностью в США. Он выдвигает различные теории, в том числе теорию о том, что правительство США устроило теракты 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне.