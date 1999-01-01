ТЕЛЕКРИТИКА

Скандальный сайт американского конспиролога стал еще популярнее

Бизнес

Трафик сайта InfoWars конспиролога Алекса Джонса вырос на треть. Об этом сообщает MediaPost.


Несмотря на факт блокировки InfoWars на популярных площадках (или благодаря ему) сайт Алекса Джонса стал еще популярнее. В сравнении с июлем 2018 года его трафик увеличился на треть, согласно данным The Righting.

По словам президента The Righting Говарда Польскина (Howard Polskin), “массовое освещение в СМИ породило огромную узнаваемость бренда” Алекса Джонса и привело аудиторию на сайт InfoWars.

Однако Польскин также уверен, что по-настоящему оценить, устойчив ли этот прирост трафика на сайт, можно будет только получив данные за сентябрь.

Ранее официальную страницу скандального шоу InfoWars забанили в Facebook, а Apple удалила из своего магазина iTunes почти все подкасты Джонса. Компания удалила все пять подкастов InfoWars (даже те, которые не нарушили правил платформы) из всех приложений и из своего магазина iTunes.

Напомним, с момента основания InfoWars в 1999 году, Алекс Джонс пользуется популярностью в США. Он выдвигает различные теории, в том числе теорию о том, что правительство США устроило теракты 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Статьи по теме

Главное в разделе

Бизнес

Отключение «аналога» в обход закона: нарушения, проблемы и последствия

Бизнес

С авиакомпанией KLM по всему миру: более 30 направлений со скидкой

Популярное на Телекритике



Дуся

От ненависти к сексу: как создается проект «Танці з зірками»

Культура

6 авторских фильмов, которые выйдут в прокат до конца года

Бизнес

Отключение «аналога» в обход закона: нарушения, проблемы и последствия

Культура

5 лучших комедийных сериалов лета