Сигнал с новой телерадиовышки в Бахмутовке будет достигать Луганска

В Бахмутовке Луганской области завершено строительство 134-метровой вышки. Уже в этом месяце с нее начнется цифровое и аналоговое телевизионное вещание, а также FM-радиовещание. Об этом в своем Facebook сообщил член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский.

Срок монтажа вышки занял месяц.

В конце июля Нацсовет разрешил провайдеру цифрового телевидения «Зеонбуд» организовать временного вещание с РТС «Бахмутовка». Такжепланируется запуск программ Национальной общественной телерадиокомпании, ряда общенациональных телеканалов, радио «Армия ФМ» и других вещателей.

"Это третья вышка, которая была построена в течение двух последних лет (после Краматорской и Чонгарской).Таким образом, уже есть по одной новой вышке в Херсонской, Донецкой и Луганской областях. При этом развитие телекоммуникационной инфраструктуры будет продолжаться", – отметил Костинский.

Следующим шагом в Бахмутивке станет монтаж телерадиопередающего оборудования, которое обеспечит вещание украинских телеканалов и радиостанций вплотную к линии разграничения, в том числе – в Счастье.

Как уточнили в пресс-центре штаба АТО, сигнал украинских телеканалов и радиостанций с вышки в Бахмутовке будет охватывать подконтрольные территории области вплотную к линии разграничения, а также часть временно оккупированных территорий – Луганск, Алчевск.

Напомним, развитие вещания в зоне проведения АТО осуществляется в рамках работы Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Министерстве информационной политики.

Фото: Facebook Сергея Костинского