Швейцарские часы - почему они самые дорогие в мире?

(на правах рекламы)
В определении качества существуют веками сложенные аксиомы: если сладости – то восточные, духи – французские, часы – швейцарские… Наручные измерители времени с логотипом Breguet, Hublot, Patek Philippe и т.д. вне конкуренции и не требуют рекламы. Заключая запястье в швейцарские часы, человек «обрекает» себя на всеобщее признание. Статус – не единственное, что дают обывателю «ходики» легендарной мануфактуры. Покупая икону пунктуальности, вы получаете многофункциональный хронограф, с которым, как говорится, и «в огонь», и в воду…
Роскошная вещь – не из дешевых. Стоимость некоторых швейцарских часов превышает десять (!) миллионов долларов. Речь идет об эксклюзивных моделях с изобилием дорогих материалов:
— золота,
— платины,
— бриллиантов.
Носить такие часы повседневно – не рационально, да и вряд ли по карману большинству пользователей. Идентичные подлинникам часы представлены в каталоге интернет-магазина Swiss-Watch. Реплики швейцарских марок ничуть не хуже оригиналов, с разницей лишь в том, что стоят не миллиона, а тысячи гривен – символический показатель в сравнении с получаемым статусом.
Ежегодная сводка «самых-самых» часов планеты не оставляет равнодушным даже самого консервативного минималиста. Имей в кармане сумму в 800 тыс долларов, легко, например, купить модель Blancpain 1735 (Grande Complication), собранную из 740 деталей высшей пробы золота. Корпус украшен 44 бриллиантами, соперничающими с блеском солнца.
Хотите вещь на миллион? Тогда вас заинтересует Hublot Black Caviar Bang. Часы с эффектом «скрытой видимости» выполнены в черных оттенках и также украшены бриллиантами. Чуть дороже идут Patek Philippe (Sky Moon Tourbillon), похожие на фрагмент айсберга, и Vacheron Constantin (Tour de l’Ile) из розового золота в 18 карат.
В последней модели участвуют 834 элемента. Но и они проигрывают 11-миллионым Patek Phillipe’s Supercomplication, над которыми лучшие инженеры компании трудились более 5 лет. Все же, стоимость швейцарских хронометров формируется не на основе дороговизны материалов. Плата за право обладания – вот «цена» часов от топ-брендов. За каждым логотипом стоят вековые традиции развития мануфактуры. Некоторые экземпляры выпущены в строго ограниченном количестве, у других – захватывающая дух предыстория.
Наручные часы швейцарского происхождения считаются самыми точными в мире и выполняют опции хронометража в различных астрономических категориях.
Высокоточные реплики вторят брендовым прототипам практически во всем, что касается оригинальности. Высокоточные копии швейцарских часов, собранные вручную в цехах Австрии, Бельгии, Германии, Франции, трудно отличить от подлинника. Дорогой эффект – вот что гарантирует вам респектабельный аналог, что же касается денег, ваши миллионы останутся нетронутыми.