Швейцарские часы - почему они самые дорогие в мире?

Ежегодная сводка «самых-самых» часов планеты не оставляет равнодушным даже самого консервативного минималиста. Имей в кармане сумму в 800 тыс долларов, легко, например, купить модель Blancpain 1735 (Grande Complication), собранную из 740 деталей высшей пробы золота. Корпус украшен 44 бриллиантами, соперничающими с блеском солнца.

Хотите вещь на миллион? Тогда вас заинтересует Hublot Black Caviar Bang. Часы с эффектом «скрытой видимости» выполнены в черных оттенках и также украшены бриллиантами. Чуть дороже идут Patek Philippe (Sky Moon Tourbillon), похожие на фрагмент айсберга, и Vacheron Constantin (Tour de l’Ile) из розового золота в 18 карат.

В последней модели участвуют 834 элемента. Но и они проигрывают 11-миллионым Patek Phillipe’s Supercomplication, над которыми лучшие инженеры компании трудились более 5 лет. Все же, стоимость швейцарских хронометров формируется не на основе дороговизны материалов. Плата за право обладания – вот «цена» часов от топ-брендов. За каждым логотипом стоят вековые традиции развития мануфактуры. Некоторые экземпляры выпущены в строго ограниченном количестве, у других – захватывающая дух предыстория.

Наручные часы швейцарского происхождения считаются самыми точными в мире и выполняют опции хронометража в различных астрономических категориях.

Высокоточные реплики вторят брендовым прототипам практически во всем, что касается оригинальности. Высокоточные копии швейцарских часов, собранные вручную в цехах Австрии, Бельгии, Германии, Франции, трудно отличить от подлинника. Дорогой эффект – вот что гарантирует вам респектабельный аналог, что же касается денег, ваши миллионы останутся нетронутыми.