Шведы профинансировали строительство новой студии «Громадського»

В новом телесезоне все прямоэфирные программы «Громадського телебачення»будут выходить из обновленной студии.

Как сообщает пресс-служба канала, ее дизайном занималась команда молодых киевских архитекторов Round. "Сдержанный стиль, без традиционных для информационного телевидения ярких неоновых элементов, подчеркивает главный элемент интерьера – видео-стену размером 5,4 х 1,9 м и основную идею «Громадського» – фокус на истории", – рассказывают на канале.

Дизайн, строительство и обновленное техническое, световое и компьютерное оснащение стоило 96 тыс. евро и было профинансировано Шведским агентством международного сотрудничества (Sida).

Так, начиная с сегодняшнего дня, 4 сентября, в этой студии в прямом эфире будут выходить все профильные программы «Громадського» праймовой линейки: в понедельник в 21:00 – «Реформа», во вторник в 21:00 – «Мир», в среду в 21:00 – «Крым», в пятницу в 21:00 – «Восток».

Напомним, ранее стало известно, что программа «Бизнес-план», которая является совместным проектом «Громадського» и «Настоящего времени», будет выходить на этих телеканалах на украинском и русском языках в обновленном формате во втором сезоне.