Шоу «Зважені та щасливі» на СТБ стартовало с рекорднымы показателями

Доля первого эпизода проекта по аудитории 14-49 (50+) составила 20,0%, что на 16% выше доли старта прошлого сезона. Охват по 4+ (вся Украина) составил 5,7 млн человек.

Вчера, 31 августа, в эфире телеканала СТБ стартовал седьмой сезон шоу «Зважені та щасливі». Премьерный выпуск стал рекордным за всю историю проекта по обеим аудиториям.