ТЕЛЕКРИТИКА

Шоу «Зважені та щасливі» на СТБ стартовало с рекорднымы показателями

Бизнес
Вчера, 31 августа, в эфире телеканала СТБ стартовал седьмой сезон шоу «Зважені та щасливі». Премьерный выпуск стал рекордным за всю историю проекта по обеим аудиториям.
Доля первого эпизода проекта по аудитории 14-49 (50+) составила 20,0%, что на 16% выше доли старта прошлого сезона. Охват по 4+ (вся Украина) составил 5,7 млн человек.

Фото здесь и далее: пресс-служба телеканала СТБ

Отрыв от ближайшего конкурента в слоте «Зважених та щасливих» – более чем вдвое.

По аудитории 18-54 доля выросла на 17% по сравнению с прошлым годом и составила 18,6%.

Отрыв от ближайшего конкурента в слоте «Зважених та щасливих» по 18-54 (50+) составил более 100%.

Напомним, в седьмом сезоне проект «Зважені та щасливі» обещает помочь не только здоровью и телам толстяков, но и наладить семейные отношения. Среди ныне худеющих участников – Руслана Писанка с мужем Игорем Исаковым, а также Марта и Андрей Марнауз, знакомые зрителям по второму сезону шоу.

Шоу «Зважені та щасливі» выходит по четвергам в 20:00 на телеканале СТБ.

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