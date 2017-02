Шоу Apple о разработчиках мобильных приложений будет похоже на «Голос»

Анонсированное корпорацией Apple собственное реалити-шоу о разработчиках мобильных приложений под названием Planet of Apps выйдет уже в течение «нескольких месяцев», сообщает AIN.UA.

Так, по словам одного из создателей шоу Бена Сильвермана, первый выпуск Planet of the Apps выйдет в ближайшие несколько месяцев и будет транслироваться в сервисе Apple Music.

Planet of Apps начнется с того, что разработчики представят идеи мобильных приложений жюри, которое состоит из музыканта will.i.am (основатель бренда беспроводных наушников i.am+), актрис Джессики Альбы (основательница компании по производству потребительских товаров Honest Company) и Гвинет Пэлтроу (основательница лайфстайл-сайта goop), а также предпринимателя Гари Вайнерчука.

Apple is launching its first TV show, "Planet of the Apps." Here's the trailer. More in our live blog: https://t.co/wK3Nn4xjuv #CodeMedia pic.twitter.com/AbdhyxRvJ8