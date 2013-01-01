ТЕЛЕКРИТИКА

«Шоу Алека Болдуина» переместили в «кладбищенский слот»

Бизнес

Ток-шоу знаменитого актера Алека Болдуина на канале ABC, по всей видимости, так и не нашло своего зрителя. Рейтинги программы все хуже и хуже, а недавно шоу решено было переместить с 22:00 воскресенья на вечер субботы. Это так называемые «кладбищенский слот», в котором выходят передачи на грани закрытия.


Об этом сообщает Variety.

Премьера «Шоу Алекса Болдуина» 14 октября собрала у экранов 2,07 миллиона американских зрителей, но среди аудитории 18–49 получила рейтинг всего 0,3. Выпуск прошлой недели посмотрели 1,5 миллиона зрителей, что заставило боссов ABC всерьез задуматься о дальнейшей судьбе шоу. Впрочем, сам Болдуин в любом случае продолжает сотрудничество с ABC. Как минимум он участвует в возрождении развлекательного шоу Match Game.

Напомним, что в 2013 году актер уже пробовал себя в шоу Up Late with Alec Baldwin для MSNBC. Рейтинги были настолько низкими, что шоу решили закрыть спустя пять эпизодов. Пилотный выпуск нового шоу Болдуина критики разнесли в пух и прах.

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