Шокирующие семейные традиции: на «1+1» стартует новый сезон «Міняю жінку»

В каждом выпуске нового международного сезона «Міняю жінку» две семьи, как и прежде, будут обмениваться женами на 6 дней. Героини преодолеют сотни километров, чтобы увидеть, как живут другие, после чего, возможно, изменят свои взгляды на семейные отношения. Однако изюминкой нового сезона станут необычные семьи. Так, в 14 сезоне реалити примут участие мусульманская семья, где у мужчины несколько жен, представители ЛГБТ-сообщества, блогеры и пара childfree.

По условиям обмена, в течение первых трех дней героини живут по правилам временной семьи, а в последующие – диктуют свои законы. На седьмой день две семьи встречаются и делятся впечатлениями об эксперименте.