ТЕЛЕКРИТИКА

Шокирующие семейные традиции: на «1+1» стартует новый сезон «Міняю жінку»

Бизнес

В 14 сезоне популярного реалити-шоу героиням придется нелегко, ведь «новая семья» одной женщины будет вполне традиционной, а вот вторая попадает в семью с очень странными обычаями.


Уже этой осенью состоится премьера проекта-долгожителя, у которого наибольшее количество сезонов среди всех продуктов телеканала «1+1».

В каждом выпуске нового международного сезона «Міняю жінку» две семьи, как и прежде, будут обмениваться женами на 6 дней. Героини преодолеют сотни километров, чтобы увидеть, как живут другие, после чего, возможно, изменят свои взгляды на семейные отношения. Однако изюминкой нового сезона станут необычные семьи. Так, в 14 сезоне реалити примут участие мусульманская семья, где у мужчины несколько жен, представители ЛГБТ-сообщества, блогеры и пара childfree.

По условиям обмена, в течение первых трех дней героини живут по правилам временной семьи, а в последующие – диктуют свои законы. На седьмой день две семьи встречаются и делятся впечатлениями об эксперименте.

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