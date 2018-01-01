Шеф-редактором «Телекритики» стала Мария Хрущак

Мария Хрущак заняла должность шеф-редактора интернет-издания «Телекритика» и будет отвечать за стратегию его развития и продвижения.

"Рада присоединиться к команде «Телекритики», изданию, которое первым начало исследовать и анализировать наше медиапространство. Время ставит перед медиа новые вызовы и задачи. Медиа, в свою очередь, настолько расширили сферу своего влияния и наполнились новыми составляющими, что сегодня являются способом создания информационного продукта в самых различных отраслях. Уверена, что наш обновленный формат станет событием для украинского информационного пространства", – говорит она.

Как известно, в сфере медиа Мария Хрущак работает более 15 лет. Работала спецкорреспондентом в Украине журнала «АртХроника», шеф-редактором журнала «Афиша» и главным редактором журнала «Украинская культура». Также она является организатором проведения более 20 кураторских проектов современного украинского искусства в Украине и за рубежом.

Напомним, бывший шеф-редактор «Телекритики» Антон Онуфриенко покинул издание в конце июля. С этого времени обязанности шеф-редактора временно исполнял Дмитрий Терешков, отвечающий за подраздел «Дуся».