Шеф-редактор L’Officiel Online Даша Заривная уходит из издания

Шеф-редактор диджитал-версии «L'Officiel Украина» Даша Заривная объявила о своем увольнении.

"За эти три с половиной года круг моих интересов изменился существенным образом. Сегодня я ставлю перед собой другие вызовы - эти вызовы непростые, и очень сильно выводят меня из зоны комфорта", - пишет она в своем Facebook.

По словам Заривной, теперь она будет заниматься социальным предпринимательством, а именно социальными стартапами, а также производством видео. "Все, что я буду делать, так или иначе связано с этими двумя векторами. Проект Charitum, который я запустила в формате MVP в декабре - начало этого пути", - говорит журналист. При этом она планирует производством видеона базе своего продакшена для L'Officiel Online.

Новым шеф-редактором диджитал-версии издания станет Тома Мироненко. "Я уверена, что помимо сохранения уже имеющихся достижений, она даст L'Officiel то, чего не смогла дать я - больше моды. Сегодня у нас много классного лайфстайла, но украинского Blueprint нет, а он должен быть, он нужен нам", - отметила Заривная.

Фото: Facebook Даши Заривной