Сформирован новый состав правления и наблюдательного совета Украинской киноакадемии

По результатам голосования, в наблюдательный совет Украинской киноакадемии были избраны Васянович Валентин Николаевич и Трымбач Сергей Васильевич. Также были отобраны 12 членов правления Украинской киноакадемии и еще три кандидатуры выдвинул сам наблюдательный совет. В новый состав правления Украинской киноакадемии вошли:

Борденюк Сергей Григорьевич

Войтенко Владимир Николаевич

Горделадзе Людмила Борисовна

Дядюра Иванна Анатольевна

Иванов Денис Витальевич

Ильенко Михаил Герасимович

Лавренюк Сергей Витальевич

Минзянов Юрий Аглямзянович

Олесов Егор Алексеевич

Ризоль Андрей Владимирович

Ряшин Влад Витальевич

Савиченко Игорь Александрович

Сеитаблаев Ахтем Шевкетович

Сочивец Валерия Юрьевна

Степанская Марина Григорьевна

Первое заседание нового руководства киноакадемии пройдет уже в ноябре. Именно тогда должен быть избран председатель и одобрен регламент III Национальной кинопремии. Члены правления и наблюдательного совета избираются на два года путем онлайн-голосования на сайте Украинской киноакадемии. Прозрачность голосования обеспечивают аудиторы Kreston GCG.