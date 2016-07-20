Главный редактор интернет-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева стала персонажем компьютерной игры о бизнесе BizWorld. Об этом сообщил генеральный директор компании CTIG, занимающейся созданием игр с интеллектуальным, обучающим и разъясняющим наполнением, Александр Толкач.
"Ждите каминг-аут к июню", - анонсировал он.
Согласно информации на сайте компании, BizWorld - коллекционная карточная игра для мобильных устройств, которая реалистично моделирует бизнес-среду. Задача игрока – выстроить систему управления и команду компании, которая в конкурентной борьбе с живим оппонентом через несколько «бизнес-сезонов» должна захватить большую часть рынка.
"Игровые механики основаны на современном опыте ведения бизнеса, а потому – жизненны и логичны, понятны и для акул делового мира, и для только приобщающихся к нему новичков", - отмечают в CTIG.