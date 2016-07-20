Севгиль Мусаева презентовала свою книгу о Мустафе Джемилеве

По словам Севгиль Мусаевой, работа над книгой длилась два года. "Первая книга. Это было увлекательное и непредсказуемое путешествие длиной в два года, в которое вошли самые важные события аннексии Крыма", - отмечает она.

Авторы знакомят читателей с жизнью советского диссидента, одного из лидеров крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым.

Напомним, осенью 2016 года вышел фильм режиссер Ахмеда Сарыхалила «Мустафа».

Фото: lovefp.com