Севгиль Мусаева презентовала свою книгу о Мустафе Джемилеве

Главный редактор издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева в соавторстве с одним из основателей «КрымSOS» и «Крымского дома во Львове» Алимом Алиевым написала книгу «Мустафа Джемилев. Несломленный».
Ее презентация состоялась сегодня, сообщаетв своем Facebook заместитель генерального директора на телеканале ATR Айдер Муждабаев, написавший предисловие к книге.
По словам Севгиль Мусаевой, работа над книгой длилась два года. "Первая книга. Это было увлекательное и непредсказуемое путешествие длиной в два года, в которое вошли самые важные события аннексии Крыма", - отмечает она.
Авторы знакомят читателей с жизнью советского диссидента, одного из лидеров крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым.
Напомним, осенью 2016 года вышел фильм режиссер Ахмеда Сарыхалила «Мустафа».
Фото: lovefp.com