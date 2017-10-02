Сестра Олега Сенцова стала ведущей «Громадського радіо»

Сегодня, 4 октября, на «Громадському радіо» стартует новая программа о политзаключенных и пленных «Освободите наших родных» . Кроме Ирины Ромалийской, вести ее также будутсестра осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан и брат еще одного украинского политзаключенного Евгения Панова Игорь Котелянец, сообщается на сайте радиостанции.
В дальнейшем программа будет выходить по средам в 20:00.
"Мы – родственники украинских политзаключенных. Наших родных похитила и заключила Россия. Путинская пропаганда сделала из них «украинских фашистов и террористов» – для запугивания собственного населения. Жертв в ловушке становится все больше. Мы боремся за их свободу", – так описывают программу ее ведущие.
Как уточняет «Громадське радіо», программа «Освободите наших родных» является полностью волонтерским проектом. Подержать радиостанцию можно на Спільнокошті.
Фото: Facebook Натальи Каплан
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