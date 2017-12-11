Сервис распознавания музыки Shazam теперь принадлежит Apple

Корпорация Apple подтвердила приобретение сервиса для распознавания музыки Shazam.

"Мы очень рады, что Shazam и его талантливая команда присоединятся к Apple", – цитирует заявление компании издание Variety.

При этом финансовые детали сделки не разглашаются. Но, по информации источников издания TechCrunch, ее сумма может составлять около $400 млн. Переговоры о покупке сервиса шли пять месяцев. Отметим, в 2015 году Shazam оценивался в белее чем миллиард долларов. Низкая цена может быть обусловлена тем, что в последнее время сервис нес убытки.

В Apple также пока не сообщают, сохранит ли компания версии Shazam для Android и других платформ за пределами iOS.

Напомним, до покупки Apple и Shazam тесно сотрудничали. Так, сервис интегрирован в голосовой помощник Siri и при нахождении песни предлагает послушать ее в Apple Music.

Shazam Entertainment основана в 1999 году в Лондоне. Тогда сервис работал через SMS: нужно было набрать специальный номер и поднести телефон к источнику звука. После этого пользователь получал сообщение с данными о песне и исполнителе и предложением скачать рингтон за небольшую плату. А первая версия приложения Shazam была запущена в 2008 году.

Фото: Flickr.com / Steve Rhodes