Сервис онлайн-кредитов Moneyveo отметил 200-тысячного клиента

Еще 5 лет назад украинцы не могли оформить кредит онлайн оперативно и без необходимости собирать гору документов. Сервис Moneyveo упростил эту задачу при помощи автоматической системы обработки заявок.

Благодаря «Манивео» получить деньги на карту можно из любой точки Украины, где есть интернет; без звонков и визитов в отделения. Система сама анализирует предоставленную клиентом информацию и принимает решение по кредиту практически моментально.

Займы выдаются исключительно онлайн, в режиме 24/7 (без выходных и праздничных дней). Кредиты в Moneyveo, в отличие от финансовых учреждений, доступны всем совершеннолетним, независимо от уровня и официального подтверждения их доходов. На заем в компании могут рассчитывать студенты, пенсионеры, безработные, домохозяйки, люди с проблемной кредитной историей и т.д.