ТЕЛЕКРИТИКА

Сервис онлайн-кредитов Moneyveo отметил 200-тысячного клиента

Бизнес

(на правах рекламы)


Манивео – лидер в сегменте онлайн-кредитования в Украине. Больше 200 тыс. клиентов, более 1 млн обработанных заявок. Оформление кредита онлайн – за 10 минут

В ноябре 2017 года компания Moneyveo выдала кредит 200-тысячому клиенту. За полгода число пользователей сервиса увеличилось вдвое – в апреле 2017-го кредит онлайн от Moneyveo получил 100-тысячный клиент. Это говорит о том, что сервис растет, востребован на рынке и ему доверяют потребители.

Moneyveo – удобный и быстрый сервис получения денег

Еще 5 лет назад украинцы не могли оформить кредит онлайн оперативно и без необходимости собирать гору документов. Сервис Moneyveo упростил эту задачу при помощи автоматической системы обработки заявок.

Благодаря «Манивео» получить деньги на карту можно из любой точки Украины, где есть интернет; без звонков и визитов в отделения. Система сама анализирует предоставленную клиентом информацию и принимает решение по кредиту практически моментально.

Займы выдаются исключительно онлайн, в режиме 24/7 (без выходных и праздничных дней). Кредиты в Moneyveo, в отличие от финансовых учреждений, доступны всем совершеннолетним, независимо от уровня и официального подтверждения их доходов. На заем в компании могут рассчитывать студенты, пенсионеры, безработные, домохозяйки, люди с проблемной кредитной историей и т.д.

Некоторые факты о клиентах Moneyveo

Немного статистики о клиентах сервиса:

– средний возраст заемщика – 24 года, самому старшему – 88 лет;

– за кредитами чаще всего обращаются мужчины (63%), реже – женщины (37%);

– займы берут преимущественно мужчины с именем Александр, Сергей, Андрей и Дмитрий. Женщины – это Елена, Наталья, Татьяна и Юлия;

– 64% пользователей оформляют кредиты через мобильные устройства и 33,6% – через десктоп.

Справка о «Манивео»

Moneyveo – крупнейший сервис мгновенных кредитов онлайн в Украине. Основан в 2013 году, став первым украинским сервисом в этом сегменте. За четыре года число выданных кредитов в компании составило почти 850 тыс., а количество обработанных кредитных заявок превысило миллион.

В декабре 2017 года компания победила в номинации «Лучший сервис онлайн-кредитования» в конкурсе PaySpace Magazine Awards. Moneyveo является лучшим сервисом кредитов онлайн, согласно Всеукраинскому рейтингу «Украинской народной премии».

Источник: moneyveo.ua

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