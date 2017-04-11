Сериал Star Media «Анна-ДетективЪ» получил премию Seoul International Drama Awards

Драматический сериал «Анна-ДетективЪ» производства Star Media одержал победу в одной из номинаций 12-ой Международной премии в области телепроизводства Seoul International Drama Awards. Так, лучшей актрисой признана исполнительница главной роли в ленте Александра Никифорова.
Как отмечает пресс-служба продакшена,в этой номинации актриса обошла своих коллег из Ливана, Израиля, Южной Кореи, Австралии, Германии и Великобритании.
"Нам особенно приятно, что на азиатских территориях наши проекты отмечают наградами, потому что это, безусловно, способствует развитию и укреплению нашего коммерческого партнерства с этими странами.Надеемся, что после этой премии еще больше зрителей в разных концах света увидят фильм, где на фоне детектива и мистики происходят такие сюжетные повороты, что оторваться от просмотра просто невозможно", – генеральный продюсер Star Media Влад Ряшин.
По сюжету этого многосерийного мистического детектива, главная героиня Анна Миронова живет в конце XIX века в провинциальном городке и довольно не похожа на своих сверстниц. Девушка увлекается спиритизмом, носит шаровары вместо платьев и ездит на велосипеде. Вместе со столичным сыщиком Яковом Штольманом они расследуют самые сложные, запутанные и загадочные преступления, где логика полицейского бессильна.
Как известно, Seoul International Drama Awards основана в 2006 году и входит в число самых престижных международных премий в области телепроизводства. В этом году для участия в ней было подано свыше 266 заявок от производителей из 55 стран мира.
Напомним, в 2011 году мелодрама Star Media «Одуванчик» (The Dandelion) с Иваном Стебуновым в главной роли получила Специальный приз жюри Seoul International Drama Awards.
Фото: Пресс-служба Star Media
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