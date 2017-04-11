Сериал Star Media «Анна-ДетективЪ» получил премию Seoul International Drama Awards

Драматический сериал «Анна-ДетективЪ» производства Star Media одержал победу в одной из номинаций 12-ой Международной премии в области телепроизводства Seoul International Drama Awards. Так, лучшей актрисой признана исполнительница главной роли в ленте Александра Никифорова.

Как отмечает пресс-служба продакшена,в этой номинации актриса обошла своих коллег из Ливана, Израиля, Южной Кореи, Австралии, Германии и Великобритании.

"Нам особенно приятно, что на азиатских территориях наши проекты отмечают наградами, потому что это, безусловно, способствует развитию и укреплению нашего коммерческого партнерства с этими странами.Надеемся, что после этой премии еще больше зрителей в разных концах света увидят фильм, где на фоне детектива и мистики происходят такие сюжетные повороты, что оторваться от просмотра просто невозможно", – генеральный продюсер Star Media Влад Ряшин.