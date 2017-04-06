Сериал «Нюхач» Film.ua вышел на Netflix

Сериал «Нюхач», производимый кинокомпанией Film.ua, 1 мая появился на крупнейшем в мире сервисе потокового видео Netflix и доступен для пользователей во всем мире, за исключением некоторых территорий, сообщает пресс-служба продакшена.
"Это уникальная сделка, которую мы очень тщательно готовили. Верим, что со временем национальный контент на платформах такого уровня станет обычным явлением – на украинском рынке есть действительно качественный конкурентоспособный продукт", – отмечает менеджер Film.ua Distribution по международным продажам, заключивший контракт, Евгений Драчев.
На сервисе доступны два сезона (16 серий) «Нюхача» с английскими и финскими субтитрами.
Film.ua Distribution и Netflix ведут переговоры о продаже и по другим проектам группы. Однако подробности в компании пока не раскрывают.
Напомним, в сентябре 2016 года студия «Квартал 95» сообщила, что Netflix покажет сериал «Слуга народа». Сначала он должен был появиться в библиотеке сервиса в субтитрированном виде, однако платформа уже занималась озвучиванием его на английском языке.
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