Сериал «Наші пані у Варшаві. Нові пригоди» стартует в июле

Четырех подруг в украинской версии озвучили отечественные актрисы и телеведущие. Так, героиня Полина заговорит голосом актрисы Алены Яблочной («Центральная больница», «Село на мільйон»). Интеллигентную Ульяну озвучит телеведущая и актриса Лилия Ребрик, а девушку Олю – Людмила Барбир. Героине Светлане, которая дольше всех живет в Польше и приютила компанию подруг, свой голос подарит кинодива Ольга Сумская.

Сериал «Наші пані у Варшаві. Нові пригоди» можно будет смотреть на телеканале «1+1» с понедельника по четверг в 20:15 или на онлайн-платформе 1+1 video.