Сериал «Наші пані у Варшаві. Нові пригоди» стартует в июле

Премьера мелодрамы об украинских заробитчанках в Польше состоится 30 июля в 20:15 на канале «1+1». Первый сезон сериала стал успешным не только на украинском, но и на польском телевидении.
Главные героини Полина, Ульяна, Оля и Светлана во втором сезоне снова попытаются обрести счастье. Полина попробует создать собственный бизнес, а Ульяна – развивать свой талант игры на скрипке. Оля будет стараться наладить отношения с Томэком, а Светлана наконец-то решит, что чувствует к влюбленному в нее адвокату.
Четырех подруг в украинской версии озвучили отечественные актрисы и телеведущие. Так, героиня Полина заговорит голосом актрисы Алены Яблочной («Центральная больница», «Село на мільйон»). Интеллигентную Ульяну озвучит телеведущая и актриса Лилия Ребрик, а девушку Олю – Людмила Барбир. Героине Светлане, которая дольше всех живет в Польше и приютила компанию подруг, свой голос подарит кинодива Ольга Сумская.
Сериал «Наші пані у Варшаві. Нові пригоди» можно будет смотреть на телеканале «1+1» с понедельника по четверг в 20:15 или на онлайн-платформе 1+1 video.