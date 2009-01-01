Сериал «Квартала 95» удостоился кинопремии WorldFest Remi Award

Сериал «Родственнички» производства студии «Квартал 95» стал обладателем международной кинопремии WorldFest Remi Award.
Как сообщает пресс-служба продакшена, картина победила в категории TV Series – Comedy. Церемония награждения проходила в Хьюстоне (штат Техас, США).
WorldFest – независимый международный фестиваль кино- и телевизионного контента. В этом году он проводился 50-й раз. Это единственный в мире фестиваль, который предоставляет такой широкий спектр категорий и номинаций (более 200). В этом году было подано более 4,5 тыс. заявок из разных стран мира на участие в нем.
Напомним, в 2016 году наград этого фестиваля были удостоены другие проекты «Квартала 95» - сериал «Слуга народа» и анимационный сериал «Сказочная Русь».
Фото: Пресс-служба «Квартала 95»
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