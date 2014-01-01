Сериал «Конвой» на ICTV стал самым рейтинговым художественным продуктом 8 мая

В День памяти и примирения, 8 мая, телеканал ICTV стал лидером на украинском телевидении по двум аудиториям – доля 10,1% по 18-54 50+ и 10,5% по 14-49 50+, сообщает пресс-служба канала.

Самые высокие цифры показала премьера военного сериала «Конвой». Лента возглавила топ-лист всех художественных продуктов дня, собрав возле экранов 7,6 млн украинцев. А рейтинг и доля сериала составили 3,6% и 12,4% соответственно.

Напомним, «Конвой» – четырехсерийный телефильм производства компании Pro TV о группе солдат, которым поручено доставить на аэродром секретный груз. Роли в фильме сыграли актеры Илья Денискин, Полина Василина, Михаил Хмуров, Александр Соколов и др.

Фото: Пресс-служба ICTV