Сериал «Хороший парень» на «1+1» стал самым рейтинговым на ТВ с начала года

20-серийная драма «Хороший парень» производства «1+1 Продакшн» успешно стартовала на «1+1» и по результатам первой недели показа возглавила топ самых рейтинговых сериалов весеннего сезона, сообщает пресс-служба канала.

На прошлой неделе средняя доля сериала составила 15.3%, рейтинг – 5.5% (18-54, Украина), что позволило проекту стать самым рейтинговым сериалом на украинском ТВ с начала года.

Кроме того, в дни показа – с понедельника по четверг – «Хороший парень» лидировал в своем слоте, а также становился самым рейтинговом продуктом дня на украинском ТВ по аудитории 18-54, Украина.

Доля топ-6 каналов в слоте т/с «Хороший парень» (аудитория 18-54 (Украина), 27.03.2017-30.03.2017)