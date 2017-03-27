Сериал «Хороший парень» на «1+1» стал самым рейтинговым на ТВ с начала года

20-серийная драма «Хороший парень» производства «1+1 Продакшн» успешно стартовала на «1+1» и по результатам первой недели показа возглавила топ самых рейтинговых сериалов весеннего сезона, сообщает пресс-служба канала.
На прошлой неделе средняя доля сериала составила 15.3%, рейтинг – 5.5% (18-54, Украина), что позволило проекту стать самым рейтинговым сериалом на украинском ТВ с начала года.
Кроме того, в дни показа – с понедельника по четверг – «Хороший парень» лидировал в своем слоте, а также становился самым рейтинговом продуктом дня на украинском ТВ по аудитории 18-54, Украина.
Доля топ-6 каналов в слоте т/с «Хороший парень» (аудитория 18-54 (Украина), 27.03.2017-30.03.2017)
Показатели рассчитаны на основе предварительных данных. Данные исследования ТВ-аудитории принадлежат ИТК, оператор панели – Nielsen, мониторинг – Коммуникационный альянс.
Напомним, сериал «Хороший парень» является адаптацией корейского формата Nice guy. В центре сюжета сериала – история молодого человека, который попадает в тюрьму, взяв на себя преступление своей девушки. Казавшийся в начале альтруистичным поступок, на самом деле запускает механизм бесконечных драматичных перипетий в его жизни, жизни девушки и других людей, оказавшихся рядом. В эфире «1+1» сериал стартовал 27 марта.
Фото: пресс-служба «1+1»