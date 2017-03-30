Сериал «Хороший парень» на «1+1» стал лучшей сериальной премьерой с начала года

Напомним, в центре сюжета «Хорошего парня» - история Олега Воскресенского, который попадает в тюрьму, взяв на себя преступление своей девушки. Выйдя на свободу, он понимает, что любимая его давно не ждет.Главные роли в мелодраме выполнили Кирилл Дыцевич, Валерия Ходос, Анна Кошмал, Владимир Горянский и др.

Фото: Пресс-служба «1+1»