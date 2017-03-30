ТЕЛЕКРИТИКА

Сериал «Хороший парень» на «1+1» стал лучшей сериальной премьерой с начала года

Бизнес

Драматический сериал «Хороший парень» на телеканале «1+1», последняя серия которого вышла вчера, 27 апреля, продемонстрировал высокие показатели телесмотрения, сообщает пресс-служба канала.

Так, по аудитории «18-54, вся Украина» средний рейтинг основного показа составил 5.2%, средняя доля - 14.4%, в результате чего сериал возглавил топ премьерных сериалов 2017 года.

_

_

Кроме того, лента стабильно демонстрировала высокие показатели телесмотрения и был лидером слота в дни показа, отмечают на телеканале.

_

_

Напомним, в центре сюжета «Хорошего парня» - история Олега Воскресенского, который попадает в тюрьму, взяв на себя преступление своей девушки. Выйдя на свободу, он понимает, что любимая его давно не ждет.Главные роли в мелодраме выполнили Кирилл Дыцевич, Валерия Ходос, Анна Кошмал, Владимир Горянский и др.

Фото: Пресс-служба «1+1»



Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

Продакшен ICTV извинился за обвинение журналистки «Страна.ua» в работе на российскую пропаганду

Бизнес

Валерий Вареница: «Между сейлз-хаусами может начаться Третья мировая война»

Популярное на Телекритике



Дуся

Как менялась с годами Оксана Марченко

Дуся

Топ декольте Оксаны Марченко на «Х-факторе» (ФОТО)

Дуся

Комаров с Дорофеевой собрали рекордную сумму на операцию

Дуся

Группа «Скрябин» представила фронтвумен