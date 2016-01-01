Сериал «Анна-детективъ» Star Media стартует на «Интере»

Телеканал «Интер» с понедельника, 26 декабря, начнет показывать в своем эфире остросюжетный сериал «Анна-детективъ» производства Star Media. 56-серийный детектив будет выходить с понедельника по четверг в 21:00, сообщает пресс-служба канала.

Действие сериала происходит в конце XIX века. Главная героиня – 19-летняя девушка Анна Миронова – живет в маленьком уездном городке Затонск. У нее есть природный дар: она - медиум. Однажды туда приезжает новый начальник сыскного отдела полиции Яков Штольман.Анна и Яков одновременно начинают расследовать сложные и запутанные дела.

Главную роль в сериале «Анна-детективъ» исполняет актриса Александра Никифорова («Ленинград 46»). Роль Якова Штольмана, которого создатели ленты называют Шерлоком Холмсом и Эрастом Фандориным в одном лице, играет актер Дмитрий Фрид («Маша в законе», «Небо в огне», «Держи меня крепче», «Вместе навсегда», «Общая терапия»).

Фото: пресс-служба «Интера»