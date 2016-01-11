Сергей Щербина рассказал подробности возобновления Insider

Руководителем проекта будет Сергей Щербина, главным редактором Татьяна Николаенко, а владельцем и инвестором Алексей Тамразов. Всего над проектом работают четверо людей, помимо двух вышеупомянутых, это Владислав Красинский и Лилия Макашова. Все они работали до закрытия издания.

По словам руководителя проекта Сергея Щербины, они планируют сделать редизайн, но пока тестовый режим решили выходить в старом виде. Концепция и дальнейшее развитие издания еще обсуждаются.

Еще неизвестно, будут ли брать в издание новых людей, ведь не принято окончательного решения, как будет дальше развиваться и выглядеть проект.

"Точно могу сказать, что Insider существовать будет, но в каком виде - еще обсуждаем. Пока что будем работать в тестовом режиме. Вся редакционная политика останется без изменений, все те же принципы, которые мы исповедовали при прошлой жизни", - сказал Щербина «Телекритике».

Также он сказал, что вся экономическая модель сейчас находится в режиме разработки и пока этот вопрос комментировать не может.

Главный редактор издания Татьяна Николаенко в комментарии «Телекритике» отметила, что - это не запуск нового проекта, а возобновление ранее существовавшего, поэтому Insider будет стараться сохранить традиции, которые сделали его популярным и узнаваемым.

"Это по-прежнему будет новостное, социально-политическое издание. Мы все так же будем стараться объяснять, что происходит в высоких кабинетах и как это влияет на судьбу страны. В обозримом будущем мы готовим редизайн, но прежние рубрики сохранятся. Что касается самого контента, то это будет зависеть от того, каких авторов нам удастся привлечь. Мы открыты к сотрудничеству", - сказала она.

Напомним, издание Insider было запущено осенью 2013 года. Журналисты сайта писали о политике, экономике и искусстве. Инвестором издания был владелец ООО «Всеукраинская медиагруппа» Алексей Тамразов. Свою работу издание прекратило 1 февраля 2016 года. Спустя год стало известно, что издание возобновляет свою работу.

В конце января главный редактор Insider Сергей Щербина сообщил«Телекритике» о том, что ведутся переговоры о возрождении сайта. "Шансов на возрождение издания - 50 на 50", - прогнозировал он тогда.

Фото: EXPERTORAMA