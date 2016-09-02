Сергей Лойко займется документалистикой на «Прямом»

Фотожурналист и писатель Сергей Лойко начал сотрудничать с телеканалом «Прямой», сообщает пресс-служба канала.

"После двух лет, посвященных художественной литературе, я уже ни думал, ни гадал, что когда-нибудь вернусь в журналистику. Я принял предложение руководителей канала Евгении Захаровой (генеральный директор. – ТК) и Алексея Семенова (генпродюсер. – ТК) о сотрудничестве. Надеюсь, мой журналистский опыт придется здесь ко двору, и я смогу внести свой вклад в успех нового телевизионного канала, набирающего недюжинную силу не по дням, а по часам", – говорит он.