ТЕЛЕКРИТИКА

Сергей Лойко займется документалистикой на «Прямом»

Бизнес

Фотожурналист и писатель Сергей Лойко начал сотрудничать с телеканалом «Прямой», сообщает пресс-служба канала.

"После двух лет, посвященных художественной литературе, я уже ни думал, ни гадал, что когда-нибудь вернусь в журналистику. Я принял предложение руководителей канала Евгении Захаровой (генеральный директор. – ТК) и Алексея Семенова (генпродюсер. – ТК) о сотрудничестве. Надеюсь, мой журналистский опыт придется здесь ко двору, и я смогу внести свой вклад в успех нового телевизионного канала, набирающего недюжинную силу не по дням, а по часам", – говорит он.

Образование

Фотожурналист Сергей Лойко - о том, какой должна быть военная фотография: Bird In Flight

Как уточнила «Телекритике» Евгения Захарова, к работе на телеканале Лойко приступил сегодня, 12 октября. "Будет заниматься документалистикой. Очень крутой. Качественной", – добавила она.

Фото: Пресс-служба «Прямого»

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

Соведущими Майкла Щура в шоу «#@)₴?$0» стали Ярослава Кравченко и Дмитрий Щебетюк

Бизнес

Телеведущая Ольга Сницарчук уволилась с «5 канала»

Популярное на Телекритике



Дуся

Снежана Егорова устроила скандал в центре Киева

Дуся

«Пробуди в себе богиню»: кто и как в Украине счастьем торгует

Дуся

Российский блогер решил подшутить над украинцами, но что-то пошло не так

Дуся

Сергей Притула высмеял украинские утренние радиошоу