Сергей Лещенко: Медведчук может добиться запрета на прокат фильма о Стусе

Как сообщали украинские СМИ на прошлой неделе, из сценария фильма «Птица души» (сейчас фильм называется «Стус»), создаваемого при поддержке Госкино, об украинском поэте и диссиденте Василии Стусе могут удалить все сцены, где фигурирует Виктор Медведчук, который в свое время выступал адвокатом поэта в советском суде.

О загадочном исчезновении Виктора Медведчука из сценария рассказал актер Геннадий Попенко. По словам Попенко, он принимал участие в кастинге на фильм и читал сценарий, в котором была сцена последнего суда над Василием Стусом, пишет «Украинская правда».

«Недавно увидел, что сцены суда уже нет в фильме, – заявил Попенко. – Спросил об этом у актеров, занятых в фильме. Они подтвердили, что сцены суда уже нет. Ее убрали из съемочного графика, никого не предупредив. Даже такого персонажа, как Медведчук в фильме уже нет. Однако кастинг на него был, актера нашли и он готовился к съемкам. По словам участников съемочного процесса, "продюсерам позвонили из администрации Медведчука" и сказали, что если они хотят доснять картину, не хотят провокаций, то нужно убрать сцену суда над Стусом».

О том, что сцену действительно хотят удалить, заявил позднее и сам продюсер фильма Артем Денисов: «Да, удалили действительно, но не только эту сцену, но и некоторые другие. Прежде всего, потому что сценарий изначально предусматривал почти 180 минут».