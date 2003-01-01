Сергей Лещенко: Медведчук может добиться запрета на прокат фильма о Стусе

По словам народного депутата Сергея Лещенко, одиозный политик и в прошлом правозащитник Виктор Медведчук через своего адвоката угрожает запретить показ фильма о Василии Стусе в судебном порядке. Лещенко также заявляет, что Медведчук неоднократно подавал в суд на самого народного депутата и что "удивительным образом все (!) иски, где фигурирует Медведчук" попадают к одному судье.
Как сообщали украинские СМИ на прошлой неделе, из сценария фильма «Птица души» (сейчас фильм называется «Стус»), создаваемого при поддержке Госкино, об украинском поэте и диссиденте Василии Стусе могут удалить все сцены, где фигурирует Виктор Медведчук, который в свое время выступал адвокатом поэта в советском суде.
О загадочном исчезновении Виктора Медведчука из сценария рассказал актер Геннадий Попенко. По словам Попенко, он принимал участие в кастинге на фильм и читал сценарий, в котором была сцена последнего суда над Василием Стусом, пишет «Украинская правда».
«Недавно увидел, что сцены суда уже нет в фильме, – заявил Попенко. – Спросил об этом у актеров, занятых в фильме. Они подтвердили, что сцены суда уже нет. Ее убрали из съемочного графика, никого не предупредив. Даже такого персонажа, как Медведчук в фильме уже нет. Однако кастинг на него был, актера нашли и он готовился к съемкам. По словам участников съемочного процесса, "продюсерам позвонили из администрации Медведчука" и сказали, что если они хотят доснять картину, не хотят провокаций, то нужно убрать сцену суда над Стусом».
О том, что сцену действительно хотят удалить, заявил позднее и сам продюсер фильма Артем Денисов: «Да, удалили действительно, но не только эту сцену, но и некоторые другие. Прежде всего, потому что сценарий изначально предусматривал почти 180 минут».
Нардеп Лещенко подозревает, что, если дело по фильму «Стус» дойдет до суда, то Медведчуку удастся добиться отмены проката ленты.
«Дело в том, что за последний год я лично столкнулся с судейским жульничеством Медведчука, – отмечает Лещенко в своем посте. – Он подал на меня в суд за разоблачение его роли на рынке автомобильного газа. Подал в суд Печерского района Киева, хотя я там ни дня не жил. Медведчук подал 10 (десять!) исков против меня – и подавал до тех пор, пока дело не попало к судье Алексею Соколову. А как только система выбрала Соколова – он отозвал все иски, кроме этого. Наверное, просто очень симпатичный судья оказался».
Сергей Лещенко заметил еще одну закономерность – все иски Медведчука каким-то образом попадают к одному и тому же судье.
«Выяснилось, что к судье Соколову удивительным образом попадают все (!) иски, где фигурирует Медведчук. Например, его иск против депутата Арьева был подан с разницей в несколько минут с иском против меня. Но система опять "случайно" выбрала судью Соколова. А еще Медведчук через суд добивался возбуждения дела против журналиста Михаила Ткача. И опять система "случайно" выбрала того же судью Соколова. И по обоим этим делам судьей Соколовым уже приняты решения в пользу Медведчука, а по моему делу он отклонил все ходатайства о неподсудности этому суду, о рассмотрении по полной процедуре и даже об исправлении описки».
Лещенко заключает, что расправа над фильмом «Стус» также будет для Виктора Медведчука легким делом: «Я уверен, что Медведчук очень быстро получит нужное решение судьи Соколова и фильм будет запрещен к прокату».
11 августа режиссер фильма «Стус» Роман Бровко сообщил «Громадскому радио», что сцену суда над поэтом Василием Стусом, где фигурировал его адвокат Виктор Медведчук, доснимут в ближайшее время.
«Это наше общее решение группы. Мы понимаем сейчас общественное недовольство, которое вышло в этой ситуации. Поскольку мы снимаем кино на широкую аудиторию, то, конечно, должны учесть мнение этой аудитории и идти ей навстречу», – прокомментировал Бровко.
Напомним, внимание к персоне Виктора Медведчука усилилось еще и тем, что его жена Оксана Марченко приняла вызов на участие в шоу «Танці з зірками» на канале «1+1». Многие пользователи сети выразили свое недовольство тем, что супруга политика, неоднократно высказывавшего симпатию к российским оккупационным властям и является кумом Владимира Путина, не может появиться на одном из центральных украинских каналов.
На этот счет высказался владелец «1+1 медиа» Александр Ткаченко. На своей странице в Facebook Ткаченко напомнил подписчикам, что с 2003 года его отношение к Медведчуку не изменилось.
«Для меня он [Медведчук] был и остается врагом страны, в которой я живу. Но его жена за это не отвечает», – резюмировал Александр Ткаченко.
Он также отметил, что «1+1» имеет право выбирать героев своих развлекательных программ.
«Канал вправе решать, кого приглашать в развлекательное шоу, а кого нет. Если это не запрещено законом. Запретите торговлю с Россией, совместные проекты в кино и ТВ для начала, тогда мы и будем следовать закону. С большим удовольствием, кстати! Потому что не верим в мультикультурные сериалы со страной, которая на нас напала. (И на всякий случай, я единственный из значимых украинских продюсеров, который прекратил выгодный бизнес с РФ после марта 2014 года. Но при этом не собираюсь осуждать коллег)», – написал Ткаченко.