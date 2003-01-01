ТЕЛЕКРИТИКА

Сергей Лещенко: Медведчук может добиться запрета на прокат фильма о Стусе

Бизнес

По словам народного депутата Сергея Лещенко, одиозный политик и в прошлом правозащитник Виктор Медведчук через своего адвоката угрожает запретить показ фильма о Василии Стусе в судебном порядке. Лещенко также заявляет, что Медведчук неоднократно подавал в суд на самого народного депутата и что "удивительным образом все (!) иски, где фигурирует Медведчук" попадают к одному судье.


Как сообщали украинские СМИ на прошлой неделе, из сценария фильма «Птица души» (сейчас фильм называется «Стус»), создаваемого при поддержке Госкино, об украинском поэте и диссиденте Василии Стусе могут удалить все сцены, где фигурирует Виктор Медведчук, который в свое время выступал адвокатом поэта в советском суде.

О загадочном исчезновении Виктора Медведчука из сценария рассказал актер Геннадий Попенко. По словам Попенко, он принимал участие в кастинге на фильм и читал сценарий, в котором была сцена последнего суда над Василием Стусом, пишет «Украинская правда».

«Недавно увидел, что сцены суда уже нет в фильме, – заявил Попенко. – Спросил об этом у актеров, занятых в фильме. Они подтвердили, что сцены суда уже нет. Ее убрали из съемочного графика, никого не предупредив. Даже такого персонажа, как Медведчук в фильме уже нет. Однако кастинг на него был, актера нашли и он готовился к съемкам. По словам участников съемочного процесса, "продюсерам позвонили из администрации Медведчука" и сказали, что если они хотят доснять картину, не хотят провокаций, то нужно убрать сцену суда над Стусом».

О том, что сцену действительно хотят удалить, заявил позднее и сам продюсер фильма Артем Денисов: «Да, удалили действительно, но не только эту сцену, но и некоторые другие. Прежде всего, потому что сценарий изначально предусматривал почти 180 минут».

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Нардеп Лещенко подозревает, что, если дело по фильму «Стус» дойдет до суда, то Медведчуку удастся добиться отмены проката ленты.

«Дело в том, что за последний год я лично столкнулся с судейским жульничеством Медведчука, – отмечает Лещенко в своем посте. – Он подал на меня в суд за разоблачение его роли на рынке автомобильного газа. Подал в суд Печерского района Киева, хотя я там ни дня не жил. Медведчук подал 10 (десять!) исков против меня – и подавал до тех пор, пока дело не попало к судье Алексею Соколову. А как только система выбрала Соколова – он отозвал все иски, кроме этого. Наверное, просто очень симпатичный судья оказался».

Сергей Лещенко заметил еще одну закономерность – все иски Медведчука каким-то образом попадают к одному и тому же судье.

«Выяснилось, что к судье Соколову удивительным образом попадают все (!) иски, где фигурирует Медведчук. Например, его иск против депутата Арьева был подан с разницей в несколько минут с иском против меня. Но система опять "случайно" выбрала судью Соколова. А еще Медведчук через суд добивался возбуждения дела против журналиста Михаила Ткача. И опять система "случайно" выбрала того же судью Соколова. И по обоим этим делам судьей Соколовым уже приняты решения в пользу Медведчука, а по моему делу он отклонил все ходатайства о неподсудности этому суду, о рассмотрении по полной процедуре и даже об исправлении описки».

Лещенко заключает, что расправа над фильмом «Стус» также будет для Виктора Медведчука легким делом: «Я уверен, что Медведчук очень быстро получит нужное решение судьи Соколова и фильм будет запрещен к прокату».

11 августа режиссер фильма «Стус» Роман Бровко сообщил «Громадскому радио», что сцену суда над поэтом Василием Стусом, где фигурировал его адвокат Виктор Медведчук, доснимут в ближайшее время.

«Это наше общее решение группы. Мы понимаем сейчас общественное недовольство, которое вышло в этой ситуации. Поскольку мы снимаем кино на широкую аудиторию, то, конечно, должны учесть мнение этой аудитории и идти ей навстречу», – прокомментировал Бровко.

Напомним, внимание к персоне Виктора Медведчука усилилось еще и тем, что его жена Оксана Марченко приняла вызов на участие в шоу «Танці з зірками» на канале «1+1». Многие пользователи сети выразили свое недовольство тем, что супруга политика, неоднократно высказывавшего симпатию к российским оккупационным властям и является кумом Владимира Путина, не может появиться на одном из центральных украинских каналов.

На этот счет высказался владелец «1+1 медиа» Александр Ткаченко. На своей странице в Facebook Ткаченко напомнил подписчикам, что с 2003 года его отношение к Медведчуку не изменилось.

«Для меня он [Медведчук] был и остается врагом страны, в которой я живу. Но его жена за это не отвечает», – резюмировал Александр Ткаченко.

Он также отметил, что «1+1» имеет право выбирать героев своих развлекательных программ.

«Канал вправе решать, кого приглашать в развлекательное шоу, а кого нет. Если это не запрещено законом. Запретите торговлю с Россией, совместные проекты в кино и ТВ для начала, тогда мы и будем следовать закону. С большим удовольствием, кстати! Потому что не верим в мультикультурные сериалы со страной, которая на нас напала. (И на всякий случай, я единственный из значимых украинских продюсеров, который прекратил выгодный бизнес с РФ после марта 2014 года. Но при этом не собираюсь осуждать коллег)», – написал Ткаченко.

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