ТЕЛЕКРИТИКА

Сергей Гришин стал заместителем главреда «РБК-Украина»

Бизнес

Сергей Гришин стал заместителем главного редактор сайта «РБК-Украина».


Об этом он сообщил «Телекритике».

По его словам, он будет развивать видеоконтент издания, а также продолжит сотрудничать с проектом Skrypin.ua.

"Принял предложение руководства РБК, развивать видеоконтент в РБК и Styler и назначен заместителем главного редактора. В мои обязанности входит наладить производство видеоконтента: интервью, сюжеты, ролики, стримы. В перспективе - полноценная прямоэфирная студия.

В Skrypin.ua продолжаю вести два стратегических проекта. В отношениях с Романом все нормально", - сказал он.   

Напомним, что в июне главредом  «РБК-Украина» стал Сергей Щербина, до этого издание возглавлял Валерий Калныш. 

Фото: Facebook Sergiy Grishyn

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