Сергей Гришин стал заместителем главреда «РБК-Украина»

Об этом он сообщил «Телекритике».

По его словам, он будет развивать видеоконтент издания, а также продолжит сотрудничать с проектом Skrypin.ua.

"Принял предложение руководства РБК, развивать видеоконтент в РБК и Styler и назначен заместителем главного редактора. В мои обязанности входит наладить производство видеоконтента: интервью, сюжеты, ролики, стримы. В перспективе - полноценная прямоэфирная студия.

В Skrypin.ua продолжаю вести два стратегических проекта. В отношениях с Романом все нормально", - сказал он.

Напомним, что в июне главредом «РБК-Украина» стал Сергей Щербина, до этого издание возглавлял Валерий Калныш.

Фото: Facebook Sergiy Grishyn