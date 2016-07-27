Сергей Буковский – о том, почему документальное кино и ТВ не сосуществуют в Украине: «112 Украина»

Сергей Буковский - режиссер неигрового (документального) кино, обладатель многих гран-при ведущих международных кинофестивалей. В 2006 году он сотрудничал со Стивеном Спилбергом, который стал одним из продюсеров его ленты «Назови свое имя по буквам», снятой на основе реальных свидетельств о Холокосте. Она стала первой полнометражной неигровой картиной в Украине. Также режиссер известен своим фильмом «Океан Ельзы. Backstage».
В интервью ток-шоу «Люди. Hard Talk. LIVE» на телеканале «112 Украина» Сергей Буковский рассказал об отношении украинских зрителей к документальным фильмам, о том, что ждет документальное кино в будущем, как влияет на него развитие технологий, и возможно ли сегодня снимать хорошее неигровое кино в союзе с телеканалами.
Мы публикуем самые интересные его высказывания.
У зрителя к документальному кино несколько потребительское отношение. Люди хотят увидеть, что происходит в мире – их волнуют сенсации, герои, невероятные истории. Даже когда мы обсуждаем кино, никто не обсуждает, как этот фильм сделан, все обсуждают проблему, которую так или иначе этот фильм поднимает.
Сергей Лозница привез на международный фестиваль документального кино в Лейпциге картину «Аустерлиц», и она даже победила, но там вообще никакой аналитики. Она сделана по тому же принципу, по которому сделан фильм «Майдан». 90 минут он снимает людей, которые ходят по концлагерю «Аушвиц», фотографируются на фоне газовых камер – такой поток жизни. Я не люблю такое кино, когда камера отстранена от режиссера – она как бы независимо смотрит на все это. Мне скучно на такое смотреть – я все понял через десять минут.
«Мы очень много сегодня снимаем просто так – по приколу. И кино делаем, чтоб приколоться»
Я думаю, что будущее документального кино (если можно говорить о будущем применительно к документальному кино, потому что все, так или иначе, уходит сегодня в интернет, и все рано или поздно туда перекочует) - это человек, его мир. Человек – это бесконечность, его познать невозможно. То, что делает мировое документальное кино, – это сенсация, невероятная история, на фоне невероятных мест и событий.
Применительно к нашим, украинским реалиям, я не согласен, что документальное сосуществует с телевидением - документальное кино, хорошее, здесь не показывается. То, что показывают, это не документальное кино, а телевизионная журналистика. Пауза, размышления, рефлексия как таковая на телевидении недопустима.
Из моих недавних впечатлений, хороших, это фильм, который победил в Берлине, «Море в огне». Это 90-минутная картина об острове Лампедуза, как живут обычные простые люди, а рядом умирают тысячи беженцев, которые пытаются приплыть к этому острову спасения. А этим рыбакам глубоко пофиг, что там происходит – но они не виноваты, они бедно живут. Так устроен этот мир. Это невероятно эмоциональная картина.
Я решил делать кино о сегодняшней жизни. Моя локация и мой герой – моя квартира и моя мама.Это память, это о сложных наших отношениях, это ревность – почему мама любила папу больше, чем меня? В результате получилась очень лирическая трагикомедия.
Сегодня любой человек, который берет айфон, думает, что он сам себе режиссер и фотограф. Это ошибка, конечно, потому что отсутствует глубина и понимание. Но это упрощает дело, безусловно. Сейчас вся твоя студия – небольшой портфель, а раньше выезжал огромный автобус с приборами, камерами.
Я люблю пленку больше. Визуально она другая. Но по большому счету это никакой роли сегодня не играет - на чем ты снимаешь. Главное, чтоб у тебя были мысли в голове, и вопрос: "Зачем я это делаю?". А то, мы очень много сегодня снимаем просто так – по приколу. И кино делаем, чтоб приколоться.
Я не занимаюсь постановочными трюками, но иногда провоцирую героев. Я, безусловно, знаю, как манипулировать человеком, как получить то, что я хочу.
Я смотрел сериал «Молодой папа», мне очень понравился. Но у нас такое не снимут никогда. Там очень хороший режиссер. Дело не в огромных бюджетах – это высочайший уровень режиссера. Я смотрю «Карточный домик», «Родину (Homeland)», «Молодого папу» и другие фильмы. Я не говорю, что презираю украинское кино, но это так, увы, провинциально, по-хуторянски, что зачем тратить свое жизненное пространство?
«Я не занимаюсь постановочными трюками, но иногда провоцирую героев»
С существующими на сегодняшний день телеканалами снимать хорошее документальное кино априори невозможно. Каждый телевизионный менеджер и продюсер пошлет вас на три буквы, и вы мирно разойдетесь, послав друг друга. И каждый будет по-своему прав. Телевизионным менеджерам нужно быстро зарабатывать деньги – быстро и сейчас. Документальное кино - это для 2% народонаселения. Если в стране когда-нибудь появится общественное телевидение, когда у нас будет построено гражданское общество, то вот там, может быть, будет возможность сделать документальное кино.
Везде очень сложно находить на культуру, кинематограф, документальный в том числе, какие-то деньги, с каждым годом все сложнее и сложнее. Мы не уникальны в этом смысле.
Есть подготовленный зритель, который хочет смотреть интеллектуальное, умное кино, но его очень мало. Везде мало. А народ хочет развлечений.
Полную версию интервью можно прочитать на сайте телеканала.
Главное фото: thenordar.com
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