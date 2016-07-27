Сергей Буковский – о том, почему документальное кино и ТВ не сосуществуют в Украине: «112 Украина»

В интервью ток-шоу «Люди. Hard Talk. LIVE» на телеканале «112 Украина» Сергей Буковский рассказал об отношении украинских зрителей к документальным фильмам, о том, что ждет документальное кино в будущем, как влияет на него развитие технологий, и возможно ли сегодня снимать хорошее неигровое кино в союзе с телеканалами.

Мы публикуем самые интересные его высказывания.

У зрителя к документальному кино несколько потребительское отношение. Люди хотят увидеть, что происходит в мире – их волнуют сенсации, герои, невероятные истории. Даже когда мы обсуждаем кино, никто не обсуждает, как этот фильм сделан, все обсуждают проблему, которую так или иначе этот фильм поднимает.

Сергей Лозница привез на международный фестиваль документального кино в Лейпциге картину «Аустерлиц», и она даже победила, но там вообще никакой аналитики. Она сделана по тому же принципу, по которому сделан фильм «Майдан». 90 минут он снимает людей, которые ходят по концлагерю «Аушвиц», фотографируются на фоне газовых камер – такой поток жизни. Я не люблю такое кино, когда камера отстранена от режиссера – она как бы независимо смотрит на все это. Мне скучно на такое смотреть – я все понял через десять минут.