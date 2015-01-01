Сенцов пишет в колонии пьесы, рассказы и сценарии - адвокат

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за якобы подготовку терактов в аннексированном Крыму, занимается в якутской колонии творчеством. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал его адвокат Дмитрий Динзе.

"Еще один заключенный русский парень тоже по терроризму, но конкретно Олег никаких деталей не имеет, потому что он сам по себе. Собственно говоря, он занимается творчеством, пишет пьесы, рассказы, сценарии. Ему просто-напросто некогда налаживать какие-то взаимоотношения в колонии, он полностью поглощен и занят творческим процессом", - сказал адвокат.

По его словам, после выхода на свободу режиссер планирует снять фильм. "Можно сказать, что сейчас он работает на будущее, сам для себя", - добавил Динзе.

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд РФ приговорил Сенцова и активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно. Они были признаны участниками террористической группировки, готовившей теракты в Крыму.

В октябре 2016-го Россия официально отказала Украине в передаче Сенцова.

В начале же декабря президент РФ Владимир Путин намекнул на возможность освобождения режиссера. По его словам, есть "определенные правила и нормы, которыми мы можем воспользоваться, но для этого нужно, чтобы «созрели» соответствующие условия".

Фото: uk.wikipedia.org / Antonymon