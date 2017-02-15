«Сегодня», ТСН и «Обозреватель» лидируют среди новостных сайтов: ИнАУ

«Интернет ассоциация Украины» (ИнАУ) опубликовала январский рейтинг новостных ресурсов общественно-политической тематики по месячному охвату украинской интернет-аудитории, сообщает издание Watcher.
Так, согласно рейтингу, в тройку лидеров вошли сайты segodnya.ua (охват - 20,2%), tsn.ua (17,8%), obozrevatel.com (17,5%).
Все топ-100 новостных ресурсов выглядит так:
Стоит отметить, что поднялись в рейтинге ресурсы liga.net, gazeta.ua, pravda.com.ua и strana.ua. А ухудшили свои позиции rbc.ua, unian (net / info / ua), nv.ua, censor.net.ua и espresso.tv.
Напомним, в ноябре 2016 года сайт газеты «Сегодня» - «Сегодня.ua» - обогнал интернет-издание «Обозреватель», которое сместилось на третье место. Тогда как на второе место поднялся сайт ТСН.
Главное фото: «Телекритика»