«Сегодня», ТСН и «Обозреватель» лидируют среди новостных сайтов: ИнАУ

Стоит отметить, что поднялись в рейтинге ресурсы liga.net, gazeta.ua, pravda.com.ua и strana.ua. А ухудшили свои позиции rbc.ua, unian (net / info / ua), nv.ua, censor.net.ua и espresso.tv.

Напомним, в ноябре 2016 года сайт газеты «Сегодня» - «Сегодня.ua» - обогнал интернет-издание «Обозреватель», которое сместилось на третье место. Тогда как на второе место поднялся сайт ТСН.

Главное фото: «Телекритика»