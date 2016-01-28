Сегодня телеканалу «Интер» – 22 года

В 1996 году украинское телевидение только начинало развиваться. Подавляющее большинство эфирного времени тогда занимали продукты российского производства либо трансляции региональных телекомпаний. Чем забивать эфир и какие должны быть новые украинские телепередачи? Эти вопросы были ключевыми для телеканалов, которые открывались в те годы. Одним из них был «Интер».

История телеканала «Интер» началась в 1995 году, когда политик и предприниматель Александр Зинченко совместно с бизнесменом Игорем Плужниковым создали закрытое акционерное общество «Украинская независимая ТВ-корпорация» (УНТК). Одним из соучредителей корпорации стал российский канал ОРТ. Его доля в украинской компании составляла 29%. Помимо ОРТ в число учредителей вошли Ассоциация делового сотрудничества и развития «Деловой мир», Фонд госимущества и Фонд 200-летия А. С. Пушкина. Первой основной концепцией телеканала «Интер» был прокат в Украине программ и передач, выходивших на российском ОРТ.

Александр Зинченко умер в 2010 году от онкологического заболевания. Фото: Политрада

Сделать это было в то время для УНТК достаточно несложно, особенно учитывая тот факт, что Зинченко в начале 90-х учился в Академии общественных наук в Москве и курировал знаменитую перестроечную передачу «Взгляд». Финансовая часть ретрансляции, поговаривали, легла на плечи Плужникова, что помогло разделить функциональные обязанности предпринимателей внутри корпорации. Зинченко занимался связями с российским телерынком, а Плужников договаривался о суммах сделок.

Игорь Плужников умер при загадочных обстоятельствах в 2005 году в Германии. Фото: Photo.ua

Весной 1996 года «Украинская независимая ТВ-корпорация» получает право вести вещание в объеме двенадцати часов ежедневно в сети УТ-3, где до этого уже более года вели собственное вещание региональные телекомпании. Старт нового ТВ-проекта под руководством Зинченко и Плужникова был запланирован на 20 октября 1996 года.

1

Старт вещания и первые конфликты за эфирное время

Первой программой, которая появилась в эфире телеканала, была «Интер – день сегодняшний». Старт вещания телеканала был омрачен сразу несколькими скандальными моментами. Все началось с того, что Временная следственная комиссия Верховной Рады по изучению ситуации в телерадиоинформационном пространстве Украины высказала свои подозрения, что Национальный совет «противоправно создал выигрышную ситуацию для УНТК и обрек на полный проигрыш на конкурсе другого претендента на вещание на УТ-3 – «Службу информации TV Табачук», которая также подавала заявку на вещание в данной сети».

Один из первых логотипов УТ-3 _

Однако, стоит отметить, что канал УТ-3 достался «Интеру» частично. УНТК получила лицензию лишь на двенадцать часов ежедневного эфира, который она должна была делить с другим телеканалом – каналом «Украина». Нет, речь совершенно не о скандальном ТРК «Украина», который сегодня является одним из ключевых каналов в стране, а о телекомпании, которая была создана осенью 1996 года как проект Ассоциации государственных областных и региональных телерадиокомпаний. Время эфира на УТ-3 в те годы было распределено следующим образом: 20 часов были отданы «Интеру», а вечерний прайм (с 16:00 до 20:00) – «Украине».

«Поле чудес» было самой рейтинговой программой на «Интере» в 90-е. _

Такой расклад эфирной сетки не на шутку возмутил телезрителей, так как именно в это время по УТ-3 ранее шли популярные среди украинских телезрителей программы общественного российского телеканала (ОРТ). Конфликт решился в пользу «Интера». Проработав не более десяти дней, телеканал «Украина» исчезает из сети УТ-3 из-за проблем с лицензией. А в эфир возвращаются такие передачи, как «Угадай мелодию», «Поле чудес» и «Музобоз».

2

Первые украинские телепередачи в эфире «Интера»

Программы производства ОРТ, как и обещал телезрителям Александр Зинченко, в первое время занимали практически весь эфир телеканала «Интер». Но и тут были свои технические нюансы. Во-первых, для того чтобы показать ту или иную передачу, которая ранее вышла на российском ТВ, украинским телевизионщикам приходилось практически вручную очищать записи от российской рекламы, что, в свою очередь, отнимало много времени и сил. А поэтому российские программы могли попадать в украинский эфир спустя неделю, а иногда даже – месяцы.

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Поэтому было принято решение разбавлять программы производства ОРТ украинским телепродуктом. Первым собственным проектом телеканала «Интер» стала информационная программа «Интерновости» (ныне известная как «Подробности»). Позже появился еще один проект, съемками которого в 1996 году занимался Влад Ряшин – «Мелорама». Не стоит забывать, конечно, и о «Погоде с Русланой Писанкой» или о «Вестях недели» от Николая Канишевского.

3

Очищение эфира от российского контента

Главная передача телекомпании «ВИD». Официально выходила в эфир со 2 октября 1987 по 23 апреля 2001 года на ОРТ. _

Заполучив высокие рейтинги на старте телепроекта, благодаря ретрансляции продуктов российского производства, руководство канала в конце 90-х заявило о постепенном сокращении программ из России. Причин этому было несколько – технические сложности и конкуренция на внутреннем ТВ-рынке. Первой из эфира «Интера» пропала культовая в перестроечное время программа «Взгляд». Снятие ее с эфира руководство телеканала объясняло тем, что в этой программе обсуждаются сугубо внутренние российские проблемы и, в частности, много внимания уделяется теме чеченской войны, которая не близка Украине. Ведь миссия «Интера» в то время была – стать «семейным» каналом, а поэтому политические ужасы и заговоры в эфире были ни к чему.

4

Время «Интер+»

Логотип «Интер+» сегодня _

К концу 90-х годов «Интер» запустил дочерний проект – «Интер+», который в первое время транслировался со спутника ежедневно с 13:00 до 18:00 и предназначался для тех, кто скучал по программам российского производства. Позже бренд «Интер+» достался другому детищу «Интера» – международной версии телеканала, транслировавшей лицензионно очищенный контент через спутник на весь мир. Международный канал «Интер+», начавший свое вещание 13 января 2003 года, какое-то время был доступен абонентам киевских кабельных сетей, однако позже был оттуда изъят.

5

Украинизация телеэфира

В начале 2000-х языковая политика украинских каналов еще не находилась под таким пристальным контролем со стороны государства, как сегодня , поэтому поначалу эфир «Интера» был, в основном, только русскоязычным. Однако, поскольку население западных регионов Украины воспринимало русский язык весьма прохладно, руководство «Интера» в погоне за рейтингами решило запустить процесс украинизации своего эфира, а точнее – отдельных его сегментов, именно с этих регионов страны.

Рекламные блоки на «Интере» в 1999 году. _

Технически задача была несложная: на магистральные релейные линии, раздающие сигнал канала по регионам Украины, подавалось две звуковые дорожки и, в зависимости от конкретного передающего центра, в эфир передавалась одна из них. В «зоне украинского вещания» поначалу было 148 населенных пунктов. Официальный запуск такого двуязычного вещания состоялся 18 сентября 2000 года. Впрочем, не все программы были доступны в украинском варианте озвучки даже на западе страны. Поначалу с украинским звуковым сопровождением транслировались только художественные фильмы и отдельные популярные передачи. Однако руководство канала объявило, что это не предел, и, когда «Интер» выйдет на спутник, его программы можно будет принимать в цифровом виде как минимум с тремя звуковыми дорожками – украинской, русской и английской, а также со стереозвуком.

6

Эра «Квартала-95»

«Квартал-95» времен команды КВН Кадр из выступлений

То, что на самом деле принесло успех «Интеру» и помогло его аудитории постепенно пережить частичное исчезновение российского контента из эфира, – был «Квартал-95». Уже достаточно раскрученная и популярная на начало 2000-х команда КВН из Кривого Рога в 2005 году стала сотрудничать с телеканалом, а в 2007 заключила контракт на производство эксклюзивных проектов. Благодаря ему украинцы увидели «Вечерний квартал», «Вечерний Киев» и «Рассмеши комика».

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В 2009 году по сценарию уже студии «Квартал-95» выходит полнометражная лента в кооперации Украины и России «Любовь в большом городе», где одна из главных ролей досталась фронтменту студии Владимиру Зеленскому.

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В 2010 году Зеленский получает должность генерального продюсера канала, которую занимает до 2012-го. В этом году, к слову, прекращается сотрудничество «Квартала» и «Интера». Официальные причины, почему в тот год «Квартал» переехал на «1+1», представительница пресс-службы комедиантов Татьяна Рудненко называть не стала. Лишь уточнила, что политики в этом решении нет. Уже вскоре в СМИ появилась информация, что услуги «Квартала» стали очень дорогими для «Интера» (содержание «Интером» «Квартала» стоило около $11 млн в год). По предварительным данным, права на трансляцию «Вечернего квартала» и «Вечернего Киева» обошлись «Плюсам» в $9 млн в год.

7

«Интершкола» как альтернатива журфакам

Ученики «Интершколы» Фото: Mediasat

В 2006 году «Интер» одним из первых среди телеканалов открыл курсы по подготовке журналистов – «Интершколу». Целью медиаобразовательной программы была подготовка специалистов в области телевидения, так как по мнению тогдашнего руководства канала, профильные вузы не давали журналистам достаточно практических знаний для работы в СМИ. Первоначально у слушателей «Интершколы» была возможность поучиться у отечественных и зарубежных метров, к примеру, в рамках первого курса «Интершколы» преподавать приезжали Кшиштоф Занусси, Андрей Козлов и Михаил Марфин.

_ Фото: Mediasat

По информации «Телекритики», в проект «Интершкола» изначально собирались вложить до миллиона долларов, однако в итоге инвестиции были значительно урезаны. По сравнению с другими школами подобного направления «Интершкола» – удовольствие не из дешевых. К примеру, 9-месячный курс журналистики в 2007 году стоил 10 100 гривен, 4-х месячный курс «Телеведущий» – 10 тысяч. А вот курс «Комильфо» с такими предметами, как «Дефиле», «Психология успеха», «Косметология», «Основы парикмахерского искусства», «Фотопластика», обходился студентам в 4500 тысяч гривен за два месяца. В то время, к примеру, школа TV lab за подобный массив знаний по курсу «Телеведущий» (3 месяца) брала 1800 грн за месяц. В Укртелерадиопрессинституте 6 недель обходилась желающим стать телеведущими еще дешевле – 2 441 гривна.

8

Рекорд по увольнениям

В начале 2007 года на канале произошла смена менеджмента – главной правления был назначен Сергей Созановский, а генеральным продюсером – Анна Безлюдная. Практически сразу между новым менеджментом и коллективом информационной службы начался конфликт из-за изменения условий труда, в частности, снижения зарплат и перевода производства новостей с самого канала на отдельную структуру – «Национальные информационные системы».

С 2013 года Анна Безлюдная стала руководителем компании Inter Media Group Фото: ГолосUA

Собственник канала Валерий Хорошковский поддержал действия менеджмента, в результате чего из информационной службы уволились более ста человек – что стало самым массовым одновременным исходом кадров за всю историю украинского телевидения.

9

Инцидент с новогодним эфиром

Кадр из новогоднего эфира 2014 года _

В ночь с 31 декабря 2014 года на 1 января 2015 года в эфире телеканала вышло новогоднее шоу с участием ряда российских артистов, входящих в «черный список» в Украине. Это, к примеру, Иосиф Кобзон, Валерия, Олег Газманов и другие. Появление их в эфире, с учетом нестабильной политической ситуации в Украине и началом АТО в 2014 году, сразу породило большое количество негативных комментариев в соцсетях. Решение канала поставить в эфир данную программу вызвало отрицательную реакцию и у ряда украинских государственных деятелей. Так, например, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов потребовал у Нацсовета лишить «Интер» лицензии.

Новость о том новогоднем эфире облетела все СМИ Кадр из эфира телеканала «Эспрессо»

Тогда руководство телеканала заявило, что это требование является провокацией и политическим давлением на СМИ. Но вскоре мнение канала поменялось, «Интер» извинился и сообщил, что, начиная с вечера 1 января 2015, с эфира сняты следующие программы: «Новогодний Голубой огонек 2015», два концерта Игоря Крутого, «Юмор года», «Уральские пельмени. 20 лет в тесте», «Новогодний парад звезд 2014», концерты «Песня года 2013» и «Жди меня в Новый год», мюзиклы «Новогодние сваты» и «Одноклассники».

10

«Интер» в огне

Мария Столярова во время работы на «Интере» Фото: УНИАН

В августе 2016 года в сети появился архив почтового ящика сотрудницы так называемого «Министерства государственной безопасности ДНР» Татьяны Егоровой. Согласно ему, журналисты «Интера» и граждане России Леонид Муравьев (въезд которому был запрещен в Украину весной 2015 года) и креативный продюсер «Подробностей недели» Мария Столярова в 2015 году согласовывали тематику и содержание каждого репортажа из ДНР с местным «министерством» информации, чьи сотрудники проверяли итоговые версии и убирали такие слова, как «террористы».

Журналист Леонид Муравьев Фото: «Обозреватель»

В феврале 2016 года решением СБУ Мария Столярова была депортирована из Украины на пять лет по причине того, что в эфире от 21 февраля нецензурно выругалась в адрес убитых членов Небесной сотни. Креативный продюсер «Интера» назвала инцидент «технической ошибкой».

Первый поджог «Интера» в 2016 году Фото: камеры наблюдения

2 июня 2016 года четверо неизвестных в масках подожгли вход в офис телеканала «Интер», 4 сентября инцидент с поджогом повторился. 20–30 человек в масках попытались захватить и поджечь студию телеканала «Интер» вместе с находившимися в здании людьми. В результате совершенного поджога полностью выгорела студия программы «Подробности», около десятка людей попали в больницу. В ходе расследования полиция задержала шесть человек, но потом отпустила, так как они оказались участниками АТО.

Кадры концерта, посвященного 9 Мая 2018 года _

Последняя волна недовольства в сторону «Интера» вылилась в этом году. Так, в преддверии 9 Мая в сети появились кусочки концерта, который телеканал готовил в эфир ко Дню победы над нацизмом в 20:30. В них было видно, что этот день, несмотря на все законы, «Интер» решил провести с георгиевскими ленточками в ностальгии за советским прошлым. Утром 9 мая представители правых радикальных организаций пришли под стены канала на Дмитриевской улице с требованием очистить эфир от ностальгического контента, нарушающего закон.

Акция у стен «Интера» в мае этого года. Фото: «Радио Свобода»

На требования активистов «Интер» не отреагировал, после чего утром 10 мая праворадикалы поехали штурмовать дом Сергея Левочкина в Конча-Заспе. Последствиями акций стали внеплановые проверки канала и штраф на сумму 4 млн 46 тысяч гривен.

Праворадикалы захватывают дом Левочкина в мае 2018 года Фото: «Гордон.ua»

Как празднует свой день рождения «Интер»?

Как правило, телеканал отмечал только круглые даты, и то постольку-поскольку. В этом году к 22-летию готовится большое празднование, где главной изюминкой станет концерт под названием «Интер. Один на всех. Миллионам наших зрителей посвящается». В качестве анонса накануне звезды рассказали о том, какую роль «Интер» сыграл в их жизни.

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