Сегодня на «2+2» стартует третий сезон «Опера по вызову»

В конце июля канал «2+2» анонсировал премьеру 24-серийного детектива «Опер по вызову» видеороликом, в котором появляется мошенница Софи, ставшая в новом сезоне напарницей опера Артема Трофимова.

31 июля актриса Стася Ровинская сообщила на своей странице в социальной сети, что съемки сериала завершены и что она довольна работой в проекте.

«Здесь было все: радость, смех, слезы, срывы, недопонимания, веселье и шутки, – написала Стася. – Но главное [в съемочном процессе] – суперкрутая команда, которая делала все, чтобы сериал вышел офигенным».

Напомним, по сюжету новых серий, аферистка Софи попадает в ловушку к Трофимову, но не надолго – вскоре соблазнительная мошенница перейдет на сторону добра и будет распутывать загадочные преступления вместе с ним.

Помимо Вишнякова и Ровинской, главные роли в сериале «Опер по вызову» исполняют Александр Пожарский, Артем Мартынишин, Александр Игнатуша и Валентина Ищенко.

Автор идеи и сценарист ленты– Андрей Бабик, сценарист нового сезона - Александра Смилянская, режиссеры– Тарас Ткаченко, Заза Буадзе, Александр Пархоменко и Денис Тарасов.