Сегодня на «1+1» стартует новый телесезон

Сегодня, 4 сентября, на телеканале «1+1» стартует новый сезон. Так, ежедневно по будням в 22:00 в эфире канала зрители увидят премьерные выпуски программ «Гроші», «Міняю жінку», «Мир наизнанку» и «Жизнь без обмана».
Как сообщает пресс-служба «1+1», новый сезон спецпроекта журналистских расследований «Гроші» начнет выходить с сегодняшнего дня.В этом сезоне авторы программы обещают уделить максимум внимания жизненным темам, а главной целью журналистов будет показать правду. "В новом сезоне команда «Грошей» снова отправится в регионы Украины с «общественными приемными». Эта импровизированная приемная создана для обычных граждан и дает каждому возможность высказаться, рассказать о несправедливости или коррупции, с которой пришлось столкнуться в жизни", – рассказывают на канале.
Во вторник, 5 сентября, стартуетобновленный проект «Жизнь без обмана». "Ранее мы рассказывали, что нельзя есть. А нас часто спрашивали, что же тогда можно. В новом сезоне мы дадим советы, как выбрать наиболее безопасные вкусности", – говорит автор и ведущий программы Алексей Душка. Кроме того, команда проекта даст альтернативу при выборе продуктов, разделив товары, которые проходят проверку, по трем категориям: оптимальные продукты, которые соответствуют критерию «цена-качество»; лучшие продукты со стоимостью выше средней и худшие, то есть не соответствующие украинским стандартам. Соответственно, в программе появятся метки, которыми будут маркироваться продукты – желтая, зеленая и красная.
6 сентября в эфире телеканала стартует 12 сезон семейного реалити «Міняю жінку». В нем примет участие 32 семьи. В новом сезоне героев программы ждут новые сюрпризы в семьях по обмену. Так, героям придется по-новому взглянуть на правила распределения обязанностей между мужем и женой и почувствовать, как меняется быт, когда в декрет идет отец.
В четверг, 7 сентября, начнет выходить новый – девятый – сезон «Мира наизнанку» с Дмитрием Комаровым. Впервые в истории проекта телеведущий и оператор Александр Дмитриев побывали в Японии. "Для путешественника Япония – не просто другая страна, а другой мир или даже другая планета. Мы будем развенчивать мифы и показывать «обратную сторону» Японии, обойдем запреты и покажем вам то, о чем вы даже не догадывались", – анонсирует Дмитрий Комаров.
Фото: Пресс-служба «1+1»
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