Сегодня на «1+1» стартует новый телесезон

Сегодня, 4 сентября, на телеканале «1+1» стартует новый сезон. Так, ежедневно по будням в 22:00 в эфире канала зрители увидят премьерные выпуски программ «Гроші», «Міняю жінку», «Мир наизнанку» и «Жизнь без обмана».

Как сообщает пресс-служба «1+1», новый сезон спецпроекта журналистских расследований «Гроші» начнет выходить с сегодняшнего дня.В этом сезоне авторы программы обещают уделить максимум внимания жизненным темам, а главной целью журналистов будет показать правду. "В новом сезоне команда «Грошей» снова отправится в регионы Украины с «общественными приемными». Эта импровизированная приемная создана для обычных граждан и дает каждому возможность высказаться, рассказать о несправедливости или коррупции, с которой пришлось столкнуться в жизни", – рассказывают на канале.