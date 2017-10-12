Сделка века: Disney поглощает 21th Century Fox

Одна из крупнейших американских киностудий The Walt Disney Company договорилась о приобретении своего конкурента – 21st Century Fox за $52,4 млрд. Официальное заявление о сделке появилось на сайте последней.

В состав новой объединенной компании войдут подразделения 21st Century Fox в сфере производства кино- и телефильмов, кабельного телевидения и в области международного ТВ-вещания. То есть Disney станет владельцем киностудии 20th Century Fox, получив авторские права на персонажей комиксов Marvel и франшизы «Люди Икс», «Аватар», «Планета обезьян», «Симпсоны» и др, а также каналов FX и National Geographic, 39% акций канала Sky и 60% видеосервиса Hulu.

Также в процессе сделки из состава 21st Century Fox будет выделена часть активов, которые будут проданы отдельно. Это – телесеть Fox Broadcasting network (в нее входят телеканалы Fox News и Fox Business), которые выкупит семейство медиамагната Руперта Мердока, владеющее сейчас 21st Century Fox.