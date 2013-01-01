СБУ провела обыски у руководства YouControl

Об этом сообщается на официальной странице компании в Facebook.

Обыски прошли в квартире коммерческого директора Елены Лапы и основателя и генерального директора YouControl Сергея Мильмана.

"Обыск в моей квартире продолжался десять часов.В офисе продолжаются следственные действия. Кроме того, обыски параллельно проводятся по домам сотрудников. Изъяли личные вещи, компьютеры и средства связи. По нашим данным, для проведения спецопереации задействовано близко сотни сотрудников СБУ", - написал Мильман .

Также стало известно, что компании заблокировали корпоративную электронную почту.

Причиной следственных действий является определение судьи Шевченковского районного суда по 359 статье УК «Нарушение работы автоматизированных систем» от 3 марта. Речь идет о том, что компания YouControl якобы незаконно использует доступ к открытым госреестрам.

Сегодня, 24 марта, состоится пресс-конференция представителей компании касательно произошедших событий.

YouControl — это информационно-аналитическая платформа для бизнес-аналитики, конкурентной разведки и проверки контрагентов. Ресурс позволяет получить актуальную на момент запроса информацию о компании из более чем 30 государственных реестров и ежедневно узнавать о происходящих в них изменениях. Компания основана в 2013 году, центральный офис находится в Киеве.