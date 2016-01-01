Саудовская принцесса уволена с поста главреда Vogue Arabia

Принцесса Саудовской Аравии Дина аль-Джухани Абдулазиз больше не является главным редактором журнала Vogue Arabia. Под ее руководством вышло два номера глянца, сообщает «Интерфакс».

Газете Financial Times принцесса рассказал, что решение покинуть компанию приняла не она - речь идет именно об увольнении. В связи с этим Абдулазиз готовится оспорить увольнение в суде.

По словам источников, руководство издательства Conde Nast (издает Vogue) в целом позитивно восприняло первые номера саудовской версии издания, однако у него возникли вопросы относительно высоких операционных затрат.

Напомним, версия Vogue в Саудовской Аравии была запущена летом 2016 года, а первый выпуск увидел свет в марте 2017-го. До глянца у Абдулазиз не было опыта работы в издательском деле, но последние 10 лет она проработала в модной индустрии в качестве сооснователя магазина одежды D'NA.

Фото: Vogue.com