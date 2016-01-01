Самой упоминаемой в СМИ в 2016-м стала программа «События»: Kwendi

Программа «События», которая выходит на телеканале «Украина», заняла первое место по количеству упоминаний в СМИ в прошлом году среди проектов шести ведущих каналов («Украина», «1+1», ICTV, «Интер», «Новый канал» и СТБ). Об этом свидетельствуют результатыисследования промо-активности украинских телеканалов Kwendi TV Promo Monitor.

Отметим, среди проектов канала «1+1» чаще всего в СМИ в 2016-м упоминалось вокальноеталант-шоу «Голос страны», среди проектов ICTV – политическое ток-шоу «Свобода слова».

Что касается телеканала «Интер», то наибольшее число упоминаний в СМИ имеет новостной проект «Подробности». Однако, как отмечают исследователи, значительная часть проанализированных публикаций была посвящена различным конфликтам вокруг канала, а не продвижению новостной линейки.

Среди проектов «Новый канал» чаще всего упоминалось социальное реалити «Ревизор», а среди проектов СТБ - дейтинг-реалити «Холостяк».

По данным компании Kwendi, в рамках исследования было проанализировано более 80 печатных и онлайн-медиа.

Напомним, в 2015 году «События» также лидировали по упоминаемости среди всех проектов топ--6 украинских телеканалов.