Самое продаваемое приложение в App Store оказалось шпионским

При загрузке Adware Doctor у пользователя запрашивается разрешение на доступ к папке MacOS "Home”. Патрик Уорлд заявляет, что как только приложение получает этот доступ, оно начинает собирать пользовательские данные.

Эти действия нарушают правила конфиденциальности App Store, но приложение все еще находится в магазине.

"Мы обнаруживаем и отслеживаем несколько различных подозрительных приложений в App Store. Некоторые из них удаляют быстро, а другие – по полгода. Это не просто вредоносная программа, а программное обеспечение, которое крадет ваши данные", - заявляет Томас Рид.

По словам аналитиков, несмотря на сообщения о вредоносности приложений, Apple не очень активно реагирует на подобные ситуации.

Когда в 2015 году компания Malwarebytes, в которой работает Томас Рид, начала отслеживать Adware Medic (первое название приложения) и уведомила Apple о небезопасности программы, ее удалили из магазина App Store. Однако в течение нескольких дней приложение вновь появилось в магазине уже как Adware Doctor.

"То, как Apple реагирует в этой ситуации – довольно плохо, поскольку Adware Doctor является самым продаваемым приложением в App Store, а Apple получает прибыль от каждой программы", - комментирует Патрик Уордл.