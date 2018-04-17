Самое дорогое политическое шоу и звездные пляски

Вот так достаточно быстро закончился отпускной телесезон. Сегодня эфирные слоты вовсю переливаются анонсами. Уже в этом месяце зрители смогут выбрать своего кандидата в народные депутаты, увидеть, как худеет спортсмен Василий Вирастюк и познакомиться с новыми лицами, которые мечтают покорять мировые подиумы.
Не зря еще весной ключевые телепродакшены обещали, что осенний телесезон будет максимально насыщенным. И, похоже, авторы проектов не преувеличивали. Уже в августе на экраны выходит более десятка программ, которые сегодня активно соревнуются за аудиторию, придумывая креативные промокампании. К примеру, горе-отцы в роли супергероев на СТБ, спортсмены, которые ради рекламы облачились в героев фантазий Джонатана Свифта и даже долгожданный полуголый «Опер по вызову» на «1+1» .
Что смотреть – решать, конечно, вам. А пока «Телекритика» составила свой шорт-лист самых громких премьер нового телесезона.
Шоу «Кандидат» на «112 Украина»
Дата премьеры: середина августа
Как сообщали в СМИ ранее, возраст будущих кандидатов в народные депутаты колеблется от 18 до 78 лет. А вот покоряли участники ведущего Нестора Шуфрича по-разному. Кто-то глубоким декольте и стройными ногами, а кто-то урожаем со своего огорода. У всех к политике свои подходы.
Что получилось в результате – увидим в этом месяце.
«Танці з зірками»
Дата премьеры: 26 августа
Новый сезон главного танцевального шоу страны зрители и мы вместе с ними ждали целый год. Несмотря на то что премьера проекта уже вот-вот, подробности новых«Танців з зірками 2» на «1+1» раскрывать не спешат.
Пока известно, что в конкурсе примет участие звезда американской версии проекта Dancing with the stars и номинант премии Emmy Дмитрий Чаплин. Помимо мировой зведы в этом году на танцполе будут соревноваться фитнес-тренер и ведущая Анита Луценко, шоумен Игорь Ласточкин, актер Павел Вишняков, певицы Слава Каминская, Мишель Андраде и боксер Денис Беринчик.
«Хата на тата» на СТБ
Дата премьеры: 27 августа
Полную перезагрузку в этом году обещает шоу «Хата на тата». Из главного – впервые за шесть лет существования программы в проекте произошли важные кадровые изменения. Как мы писалиранее, созданием этого сезона занималась не команда Наталии Франчук, а Vaverka Production во главе с Дмитрием Танковичем. Из тех изменений, которые мы уже успели оценить, – креативный анонс программы, в котором горе-пап превратили в супергероев.
На самом ли деле они обладают суперсилой и смогут ли преодолеть свои принципы ради сохранения семьи – мы узнаем в конце августа.
Время премьеры проекта на телеканале СТБ пока неизвестно.
«МастерШеф»
Дата премьеры: 28 августа
На этом подробности проекта пока заканчиваются. А тизеры нового сезона лишь многословно обещают, что нас ожидает «крутой замес», в котором позже «запахнет жаренным».
Время премьеры проекта на телеканале СТБ пока неизвестно.
«Зважені та щасливі»
Дата премьеры: 30 августа
Вероятно, эта гиперболизация была выбрана не зря, ведь, как писала «Дуся» ранее, спортсмен собирается худеть вместе с участниками проекта. К слову, это не единственная девиация на программе этого года. Так, новоиспеченный диетолог «Зважених та щасливих» Мирослава Ульянина, которая сменила на этой должности Светлану Фус, собирается в рамках проекта бороться с анорексией.
Подробности нового сезона читайте в нашем материале:
«Ультиматум» и «Цієї миті рік потому» на СТБ
Дата премьер: 31 августа
Идея разбирать семейные отношения в эфире витала на продакшене СТБ уже давно, и только в этом году ее удалось реализовать в проекте «Ультиматум». Участниками нового ток-шоу станут пары, которые не могут достичь консенсуса в отношениях из-за разных взглядов на одну ситуацию.
В студии «Ультиматума» они посмотрят на проблему под разными углами – мужским и женским. Помогать парам отыскать истину будут ведущие и три эксперта (два профессиональных психолога и одна приглашенная звезда).
«Цієї миті рік потому» – это адаптация нового, но уже зарекомендовавшего себя британского формата This Time Next Year, в котором герои шоу приходят в студию к ведущей, чтобы рассказать о самой сокровенной цели в жизни.
Ведущая, в нашем случае – Даша Трегубова, помогает герою разобраться, почему его желание до сих пор не реализовано, после чего берет с него обещание в течение года воплотить свою цель в реальность и снова прийти в студию. У героя есть 365 дней, на протяжении которых команда проекта будет неустанно фиксировать все его успехи и неудачи на пути к цели.
Время премьер проектов на телеканале СТБ пока неизвестны.
«Топ модель по-українськи» на «Новом канале»
Дата премьеры: 31 августа
Новыми подходами к модельному бизнесу в этом месяце будут хвастаться на «Новом канале». Согласно анонсу проекта «Топ модель по-українськи», второй сезон будет посвящен поиску и созданию модели нового поколения.
«Сегодня так быстро развивается мир и индустрия моды, что современная модель уже не должна быть просто «вешалкой» или музой дизайнера, она должна быть в первую очередь личностью. Личностью, которая может быть и интересным собеседником, и блогером», – рассказала в преддверии премьеры руководитель проекта Алена Звирык.
А вот проверять, насколько участники программы на самом деле являются личностями, Алена Звирык и ко будут по ходу второго сезона. Тут и кроется основная особенность новой части «Топ модель по-українськи». Согласно обновленным правилам, каждую неделю лучший участник проекта будет заселяться в vip-комнату, в которую по желанию он может пригласить пожить кого-то еще.
Помимо этого, участнику либо участникам выдается видеокамера, на которую они могут снимать видеоблог. Как обещает пресс-служба «Нового канала», творчество будущих моделей будет висеть на YouTube-канале телеканала целую неделю.
Премьера второго сезона состоится в 19:00 на «Новом канале».