ТЕЛЕКРИТИКА

Самое дорогое политическое шоу и звездные пляски

8 громких шоу-премьер августа на украинском ТВ

Бизнес

Вот так достаточно быстро закончился отпускной телесезон. Сегодня эфирные слоты вовсю переливаются анонсами. Уже в этом месяце зрители смогут выбрать своего кандидата в народные депутаты, увидеть, как худеет спортсмен Василий Вирастюк и познакомиться с новыми лицами, которые мечтают покорять мировые подиумы.


Не зря еще весной ключевые телепродакшены обещали, что осенний телесезон будет максимально насыщенным. И, похоже, авторы проектов не преувеличивали. Уже в августе на экраны выходит более десятка программ, которые сегодня активно соревнуются за аудиторию, придумывая креативные промокампании. К примеру, горе-отцы в роли супергероев на СТБ, спортсмены, которые ради рекламы облачились в героев фантазий Джонатана Свифта и даже долгожданный полуголый «Опер по вызову» на «1+1» .

Что смотреть – решать, конечно, вам. А пока «Телекритика» составила свой шорт-лист самых громких премьер нового телесезона.

1

Шоу «Кандидат» на «112 Украина»

Дата премьеры: середина августа

Ведущий проекта «Кандидат» Нестор Шуфрич

Фото: Ivona.Bigmir)net

Новый телесезон фактически открывает социально-политический проект «Кандидат» на телеканале «112 Украина». К сожалению, точная дата премьеры экспериментального проекта пока неизвестна. Предварительно, сообщают на телеканале, – «Кандидат» запустится в середине августа.
О чем будет новый проект на «112 Украина»? Напомним, согласно условиям шоу, сто человек, у которых есть желание изменить страну, будут соревноваться за возможность занять депутатское кресло. Среди тех, кто попал в заветную сотню, «студенты, хипстеры, актеры, военные, предприниматели, люди с реальным политическим прошлым и даже рок-музыканты».

Вот так просто выглядит анонс экспериментально-политического шоу

Как сообщали в СМИ ранее, возраст будущих кандидатов в народные депутаты колеблется от 18 до 78 лет. А вот покоряли участники ведущего Нестора Шуфрича по-разному. Кто-то глубоким декольте и стройными ногами, а кто-то урожаем со своего огорода. У всех к политике свои подходы.

Что получилось в результате – увидим в этом месяце.

2

«Танці з зірками»

Дата премьеры: 26 августа

Судьи проекта «Танці з зірками» (слева направо) : Влад Яма, Екатерина Кухар и Дмитрий MONATIK

Фото: «1+1»

Новый сезон главного танцевального шоу страны зрители и мы вместе с ними ждали целый год. Несмотря на то что премьера проекта уже вот-вот, подробности новых«Танців з зірками 2» на «1+1» раскрывать не спешат.

Пока известно, что в конкурсе примет участие звезда американской версии проекта Dancing with the stars и номинант премии Emmy Дмитрий Чаплин. Помимо мировой зведы в этом году на танцполе будут соревноваться фитнес-тренер и ведущая Анита Луценко, шоумен Игорь Ласточкин, актер Павел Вишняков, певицы  Слава Каминская, Мишель Андраде и боксер Денис Беринчик.

Свое участие в конкурсе звезды подтвердили забавными видеороликами с уже знакомым зрителю по прошлому сезону хештегом танціззіркамиchallenge. Вот, к примеру, Игорь Ласточкин хвастается своими познаниями в танцах:

Публикация от Игорь (@lastochkin_igor)

Слава Каминская хочет такие же ноги, как у члена жюри «Танці з зірками» балерины Екатерины Кухар:

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

А Павел Вишняков, похоже, и вовсе запутался в ногах:

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Премьера проекта состоится в 21:00 на телеканале «1+1».
3

«Хата на тата» на СТБ

Дата премьеры: 27 августа

Полную перезагрузку в этом году обещает шоу «Хата на тата». Из главного – впервые за шесть лет существования программы в проекте произошли важные кадровые изменения. Как мы писали

ранее, созданием этого сезона занималась не команда Наталии Франчук, а Vaverka Production во главе с Дмитрием Танковичем. Из тех изменений, которые мы уже успели оценить, – креативный анонс программы, в котором горе-пап превратили в супергероев.

На самом ли деле они обладают суперсилой и смогут ли преодолеть свои принципы ради сохранения семьи – мы узнаем в конце августа.

Время премьеры проекта на телеканале СТБ пока неизвестно.

4

«МастерШеф»

Дата премьеры: 28 августа

Судьи проекта «МастерШеф»

В отличии от вышеупомянутых проектов, «МастерШеф» оказался самым скромным. Вместе с датой премьеры 8 сезона в качестве анонса судьи проекта лишь намекнули, что из нового – в «МастерШефе 8» будет больше акцентов на самой готовке, чем на интригах и личных отношениях между участниками.
«У зрителей появится возможность увидеть тонкости и нюансы блюд, ведь отныне мы будем делиться рецептурой. И таким образом наш кулинарный проект станет еще более кулинарным! Мы сможем давать людям больше полезных советов, чтобы и у экранов телевизоров можно было чему-то научиться», – поделилась с фанатами проекта судья шоу Татьяна Литвинова.

На этом подробности проекта пока заканчиваются. А тизеры нового сезона лишь многословно обещают, что нас ожидает «крутой замес», в котором позже «запахнет жаренным».

Время премьеры проекта на телеканале СТБ пока неизвестно.

5

«Зважені та щасливі»

Дата премьеры: 30 августа

Ведущие проекта «Зважені та щасливі 8»

Фото: СТБ

Еще одни супергеройские битвы намечаются в новом сезоне «Зважених та щасливих». Так, в роли великана силач Василий Вирастюк наступает на ведущих проекта.

Вероятно, эта гиперболизация была выбрана не зря, ведь, как писала «Дуся» ранее, спортсмен собирается худеть вместе с участниками проекта. К слову, это не единственная девиация на программе этого года. Так, новоиспеченный диетолог «Зважених та щасливих» Мирослава Ульянина, которая сменила на этой должности Светлану Фус, собирается в рамках проекта бороться с анорексией.

Подробности нового сезона читайте в нашем материале:

Дуся

Худеющие тренеры и толстеющие диетологи

Время премьеры проекта на телеканале СТБ пока неизвестно.
6-7

«Ультиматум» и «Цієї миті рік потому» на СТБ

Дата премьер: 31 августа

Ведущие проекта «Ультиматум» Юлия Бортник и Валерий Ославский

Фото: СТБ

В последний день лета на телеканале СТБ стартуют сразу два новых проекта – «Ультиматум» и «Цієї миті рік потому».

Идея разбирать семейные отношения в эфире витала на продакшене СТБ уже давно, и только в этом году ее удалось реализовать в проекте «Ультиматум». Участниками нового ток-шоу станут пары, которые не могут достичь консенсуса в отношениях из-за разных взглядов на одну ситуацию.

В студии «Ультиматума» они посмотрят на проблему под разными углами – мужским и женским. Помогать парам отыскать истину будут ведущие и три эксперта (два профессиональных психолога и одна приглашенная звезда).

А вот анонс «Цієї миті рік потому» звучит куда более интригующе. «Возможно ли в 63 года оседлать байк? Или священнику стать диджеем? А реально обычному подростку освоить сложнейшие фокусы? Или простой девушке наконец повстречать свою самую большую любовь?» –вопрошает у нас телеканал СТБ.

«Цієї миті рік потому» – это адаптация нового, но уже зарекомендовавшего себя британского формата This Time Next Year, в котором герои шоу приходят в студию к ведущей, чтобы рассказать о самой сокровенной цели в жизни.

Ведущая, в нашем случае – Даша Трегубова, помогает герою разобраться, почему его желание до сих пор не реализовано, после чего берет с него обещание в течение года воплотить свою цель в реальность и снова прийти в студию. У героя есть 365 дней, на протяжении которых команда проекта будет неустанно фиксировать все его успехи и неудачи на пути к цели.

Время премьер проектов на телеканале СТБ пока неизвестны.

8

«Топ модель по-українськи» на «Новом канале»

Дата премьеры: 31 августа

Судьи проекта «Топ модель по-українськи»

Фото: «Новый канал»

Новыми подходами к модельному бизнесу в этом месяце будут хвастаться на «Новом канале». Согласно анонсу проекта «Топ модель по-українськи», второй сезон будет посвящен поиску и созданию модели нового поколения.

«Сегодня так быстро развивается мир и индустрия моды, что современная модель уже не должна быть просто «вешалкой» или музой дизайнера, она должна быть в первую очередь личностью. Личностью, которая может быть и интересным собеседником, и блогером», – рассказала в преддверии премьеры руководитель проекта Алена Звирык.

А вот проверять, насколько участники программы на самом деле являются личностями, Алена Звирык и ко будут по ходу второго сезона. Тут и кроется основная особенность новой части «Топ модель по-українськи». Согласно обновленным правилам, каждую неделю лучший участник проекта будет заселяться в vip-комнату, в которую по желанию он может пригласить пожить кого-то еще.

Помимо этого, участнику либо участникам выдается видеокамера, на которую они могут снимать видеоблог. Как обещает пресс-служба «Нового канала», творчество будущих моделей будет висеть на YouTube-канале телеканала целую неделю.

Премьера второго сезона состоится в 19:00 на «Новом канале».

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