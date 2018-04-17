Самое дорогое политическое шоу и звездные пляски

Не зря еще весной ключевые телепродакшены обещали, что осенний телесезон будет максимально насыщенным. И, похоже, авторы проектов не преувеличивали. Уже в августе на экраны выходит более десятка программ, которые сегодня активно соревнуются за аудиторию, придумывая креативные промокампании. К примеру, горе-отцы в роли супергероев на СТБ, спортсмены, которые ради рекламы облачились в героев фантазий Джонатана Свифта и даже долгожданный полуголый «Опер по вызову» на «1+1» .

Что смотреть – решать, конечно, вам. А пока «Телекритика» составила свой шорт-лист самых громких премьер нового телесезона.