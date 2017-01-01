Самый важный бой в карьере Усика – уже в эту субботу

Для того чтобы завоевать все это богатство, Александру Усику придется съездить в Москву, бой состоится на арене СК «Олимпийский». Изначально боксеры должны были встретиться на ринге в Саудовской Аравии, но из-за травмы руки Усика пришлось перенести время и место.

«Я опять еду драться на территории противника, – говорит Усик. – Я уже это успешно делал в четвертьфинале турнира и в полуфинале соревнований. Так что теперь я еду за победой в Москву!»

На пути к финальному бою Александр Усик победил нокаутом немца Марко Хука и выиграл по очкам у латыша Майриса Бриедиса, а Мурат Гассиев нокаутировал поляка Кшиштофа Влодарчика и победил кубинца Юниера Дортикоса. Теперь пришло время встретиться лицом к лицу. Посмотреть поединок боксеров можно будет 21 июля в 21:20 в программе «Большой бокс» на телеканале «Интер».