Самый дорогой китайский фильм провалился в прокате

Судя по промокадрам с длинноволосой блондинкой и ее плечистым кхалом, создатели фильма «Асура» хотели заработать на успехе «Игры престолов». Но что-то пошло не так.
Фэнтези 阿修罗 («Асура») является самым дорогим китайским фильмом в истории – его бюджет составил $100 млн. Однако после того, как за первый уик-энд картина собрала всего лишь $7,1 млн, ее оперативно убрали из проката. Страницы фильма в соцсетях без подробностей сообщили о том, что в 10 вечера по местному времени лента исчезнет из кинотеатров. Однако представитель продюсерской компании Zhenjian Film сообщил местному изданию, что решение было принято не только из-за низких сборов. «Мы планируем внести в фильм некоторые изменения и перевыпустить его», – уточнил он.
Хоть продюсеры и не подают виду, для них такой поворот должен быть большим ударом – ведь «Асура» был призван стать не фильмом-одиночкой, а стартом эпической франшизы по модели «Властелина колец» (кстати, создатели фильма позаимствовали у Питера Джексона дизайнера костюмов).
Фильм основывается на тибетской мифологии, где асуры – это полубоги, населяющие так называемую «Сферу желания». Спасти ее от захвата божествами более низкого ранга вызывается молодой герой, роль которого исполнил 19-летний Ли Ву.
Как пишет Variety, задолго до релиза «Асура» вызывал скептическое отношение, ведь фильмы, собравшие в Китае наибольшую кассу (например, «Война волков 2»), имели бюджет вполовину меньше новинки. Так что, когда настанет время для очередной экранизации «китайского Толкина» Цзинь Юна, продюсерам нужно хорошенько задуматься о том, готовы ли к этому зрители.
Напомним, что на днях в сети появились первые кадры новой «Годзиллы».