Самый дорогой китайский фильм провалился в прокате

Фэнтези 阿修罗 («Асура») является самым дорогим китайским фильмом в истории – его бюджет составил $100 млн. Однако после того, как за первый уик-энд картина собрала всего лишь $7,1 млн, ее оперативно убрали из проката. Страницы фильма в соцсетях без подробностей сообщили о том, что в 10 вечера по местному времени лента исчезнет из кинотеатров. Однако представитель продюсерской компании Zhenjian Film сообщил местному изданию, что решение было принято не только из-за низких сборов. «Мы планируем внести в фильм некоторые изменения и перевыпустить его», – уточнил он.

Хоть продюсеры и не подают виду, для них такой поворот должен быть большим ударом – ведь «Асура» был призван стать не фильмом-одиночкой, а стартом эпической франшизы по модели «Властелина колец» (кстати, создатели фильма позаимствовали у Питера Джексона дизайнера костюмов).