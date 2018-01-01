Самая горячая пятница года – Black Friday в интернет-магазине «Розетка»

Для Украины Черная пятница - недавняя традиция. Масштабная ноябрьская распродажа впервые прошла в Украине всего несколько лет назад. Но, как показывает опыт предыдущих лет, украинские покупатели быстро освоились с новой тенденцией. Согласно данным скидочного сервиса Picodi, этой осенью около 30% украинцев собираются принять участие в марафоне покупок. То есть, почти на 19% больше, чем в прошлом году.

Четвертая пятница ноября – день, к которому стоит подготовиться заранее. Есть несколько проверенных советов, которые помогут провести этот день с пользой:

• Планирование – залог спокойного и разумного шопинга. Стоит хотя бы в общих чертах обдумать, что именно хотелось бы приобрести в Черную пятницу.

• Помимо списка покупок, стоит определиться с допустимой суммой, которую можно на них потратить. Атмосфера большой распродажи подталкивает к расточительству, так что лучше обдумать траты заранее.

• Если есть возможность – лучше приступить к шопингу пораньше. Обычно к пятничному вечеру товары на прилавках сильно редеют.

• Онлайн-покупки позволяют сэкономить не только средства, но также время и усилия. Посетители интернет-магазина избавлены от необходимости пробиваться сквозь толпу покупателей, стоять в очередях и тратить время на дорогу.